Racing Point, Alpine y ahora Haas: Ocon es despedido por tercera vez en la Fórmula 1

El equipo TGR Haas ha confirmado que Esteban Ocon no continuará con la escudería estadounidense de cara a la próxima temporada. El piloto francés es despedido por tercera vez en la Fórmula 1, tras abandonar los proyectos de Racing Point y Alpine con anterioridad. Con la parte mayoritaria de la parrilla ya cerrada para 2027, Esteban Ocon tiene complicada su continuidad en la Fórmula 1 para el próximo año.

El que fuera compañero de Fernando Alonso en Alpine en 2021 y 2022 podría quedarse sin asiento de cara a la próxima temporada de F1. Este miércoles ha llegado la confirmación oficial de lo que era un secreto a voces en el paddock. El propio Esteban Ocon ya señaló durante el GP de Azerbaiyán que afrontaba como «agente libre» el próximo año. Haas, mediante un comunicado firmado por su jefe de equipo, ha confirmado la salida del galo. «Queremos agradecer a Esteban todo lo que ha aportado al equipo desde que se unió a nosotros en 2025. Su profesionalidad y compromiso han sido valiosos en nuestro crecimiento como organización», ha explicado Ayao Komatsu.

Esteban Ocon también ha querido hablar sobre su salida de Haas, a través de un mensaje difundido en sus redes sociales. «Mi etapa en el equipo Haas terminará al final de la temporada 2026. Dejo este proyecto con la cabeza alta y orgulloso de mis participaciones, que no siempre han sido fáciles por varias razones y factores que escapan de mi control», ha señalado en un comunicado con ‘dardo’ incluido a su equipo. En la conclusión de este comunicado, ha confirmado que planea continuar en el ‘Gran Circo’: «Sigo motivado y con hambre. Este no es el final de mi carrera en la Fórmula 1».

Ocon es despedido por tercera vez en la F1

Esteban Ocon vivirá en la recta final de temporada sus últimas carreras en el TGR Haas F1 Team. Una escudería en la que desembarcó en 2025 y con la que firmó su mejor actuación, un quinto puesto, en el GP de China de aquel año. En el pasado curso, lideró a Haas hacia el octava lugar en la clasificación de constructores. Sin embargo, su rendimiento no ha tenido continuidad en este 2026. Después de 15 Grandes Premios disputados, Ocon sólo ha sumado siete puntos. Unas cifras muy por debajo de las de su compañero, el inglés Oliver Bearman, con 20 puntos en su casillero.

My time with Haas F1 Team will come to an end at the end of the 2026 season. I leave this project with my head held high and proud of my performances in what were not always the easiest of circumstances for various reasons and factors outside of my control. My immediate focus… pic.twitter.com/aSwB95XyQs — Esteban Ocon (@OconEsteban) September 30, 2026

Su adiós definitivo del piloto francés al equipo TGR Haas supone la tercera ocasión en la que abandona una escudería. Ocon desembarcó en la Fórmula 1 en 2016, temporada en la que disputó nueve carreras con Manor Racing. En su salto como piloto titular a Racing Team (entonces Force India), disputó dos temporadas, hasta que salió del equipo en 2018. Tras un curso como piloto de pruebas en Renault, en 2020 promocionó con la marca francesa.

Con el cambio de denominación a Alpine en 2021 y la llegada de Fernando Alonso, logró su primera victoria; en la que el asturiano tuvo un papel decisivo, en Hungría. Después de cinco años en la estructura de Renault, Esteban Ocon dejó la escudería a la conclusión de la temporada 2024. Un adiós que llegó tras varias disputas con su compañero, Pierre Gasly, que le costaron puntos al equipo. Ahora, después de dos años, Esteban Ocon se despide de Haas y espera volver a encontrar acomodo en la parrilla.