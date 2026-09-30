Jaime Anglada revela cómo es Felipe VI en las distancias cortas: «Es una persona muy sensible, sensata y cariñosa»

La amistad entre Jaime Anglada y Felipe VI nació en un escenario alejado de los focos: el mundo de la vela y las regatas. El músico mallorquín, que comparte con el monarca su pasión por la navegación, ha contado en diferentes ocasiones cómo surgió una relación que, con el paso de los años, terminó convirtiéndose en una amistad.

Anglada recuerda que conoció al entonces príncipe Felipe a bordo de un barco de regatas. En aquellos primeros encuentros, la relación estaba marcada por la formalidad, pero el tiempo y las experiencias compartidas hicieron que ambos se fueran conociendo mejor.

«Una de las cosas bonitas que tiene la vida es encontrarse gente buena por el camino y hacerte amigo de ella. A su Majestad el Rey lo conocí navegando en un barco de regatas, donde la relación era distante y educada por mi parte y él siempre fue uno más de la tripulación, aunque muy participativo»

Para el cantante, la amistad no surgió de manera premeditada, sino de forma natural. Con el paso del tiempo, las conversaciones y la convivencia en torno a la vela permitieron que aquella relación inicial evolucionara.

«Pero los amigos se van gestando con el tiempo, no fue nada provocado, y la verdad es que, en este país con tantas etiquetas y tan polarizado, me quedo con tener la suerte de haber encontrado a un amigo al que admiro y cuyo trabajo aplaudo»

Así describe Jaime Anglada al Rey Felipe VI

Más allá de su condición de jefe del Estado, Anglada ha querido destacar la personalidad de Felipe VI en el trato cotidiano. El músico lo presenta como una persona interesada por quienes tiene alrededor y especialmente atenta a sus vidas y profesiones.

«Es amable, educado, generoso y una buena persona. Y alguien muy informado y muy preparado en su día a día para ejercer su trabajo»

Según el relato de Anglada, una de las características que más le llamaron la atención desde el principio fue la curiosidad del monarca por conocer a las personas de su entorno, más allá de su posición social o profesional.

«Sabe de los problemas de la gente y se sensibiliza con ellos.Cuando poco a poco nos fuimos conociendo, lo primero que quería saber, ya no solamente de mí, de cualquier compañero del barco, era nuestro modus operandi, de qué trabajábamos y cuáles eran nuestras pasiones», explica. Esa curiosidad también se trasladaba al terreno musical. Anglada recuerda que Felipe VI mostraba interés por su carrera y por las canciones y artistas que formaban parte de sus referencias.

«Él siempre sintió curiosidad por mi forma de enfocar mi vida hacia una canción, pero además se interesaba de verdad. Y te decía: «Pues yo escuché a ese artista aquel año, usted me recuerda a esto»». La conclusión del músico sobre su amigo es especialmente clara y personal. Anglada define al Rey desde una perspectiva alejada del protocolo, poniendo el acento en su carácter y en la relación que mantiene con las personas de confianza.