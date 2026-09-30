Va a haber colas en Lidl por la motosierra parkside de gasolina con 2.000W de potencia a un precio irresistible

Preparar leña, cortar ramas gruesas o realizar trabajos de mantenimiento en una parcela son tareas para las que una motosierra eléctrica puede quedarse corta, especialmente cuando no tenemos un enchufe cerca. Lidl lo sabe y por ello ha incluido entre sus productos de su bazar online una alternativa de Parkside que prescinde tanto del cable como de la batería. Se trata de la motosierra de gasolina PBKS 53 C4, un modelo pensado para trabajos exigentes y que se vende por 99,99 euros.

La máquina alcanza los 2 kW de potencia, equivalentes a 2,71 CV, y cuenta con una longitud de corte de 44 centímetros. A esto se suma una velocidad de cadena que llega hasta los 22,1 metros por segundo. El modelo cuenta además en su página web con una valoración de 4,2 estrellas sobre 5, y Lidl indica que el 90% de los clientes que lo han valorado recomienda su compra.

Va a haber colas en Lidl por la motosierra parkside de gasolina con 2.000W

La PBKS 53 C4 funciona con un motor de gasolina de dos tiempos refrigerado por aire y tiene una cilindrada de 53 cm³. Sus 2 kW de potencia permiten utilizarla tanto para preparar leña como para podar árboles y afrontar cortes en madera de un grosor considerable. Uno de sus puntos más interesantes está en la combinación entre la espada y la cadena. La primera mide 52 centímetros, aunque la longitud efectiva de corte se queda en 44 centímetros.

La cadena, de cincel completo, puede alcanzar una velocidad máxima de 22,1 m/s y cuenta con 72 eslabones de tracción, un paso de 0,325 pulgadas y un ancho de ranura de 1,5 milímetros. Al funcionar con gasolina, tampoco depende de la autonomía de una batería. El depósito de combustible tiene una capacidad de 550 ml y el arranque se realiza mediante tirador. Parkside incorpora un sistema de encendido que no requiere mantenimiento para facilitar la puesta en marcha de la máquina.

Parkside incorpora sistemas para trabajar con mayor seguridad

La potencia no es lo único que conviene mirar antes de elegir una motosierra. Parkside ha incorporado a este modelo un freno de contragolpe denominado «Anti-Kickback», cuya función es detener inmediatamente la cadena cuando se produce un retroceso. También dispone de un sistema antivibración. Una motosierra transmite movimientos continuos a las manos y los brazos durante su funcionamiento y, cuando el trabajo se prolonga, pueden resultar especialmente molestos. Este equipamiento trata de reducir esas vibraciones y se combina con un mango ergonómico revestido con una superficie Softgrip antideslizante.

El peso total de la máquina con el conjunto de corte instalado es de 6,65 kilos, mientras que sus dimensiones son de aproximadamente 86 x 25 x 29 centímetros. Su nivel de presión sonora alcanza los 98,3 dB, por lo que será necesario utilizar la protección adecuada durante su manejo.

Lubricación automática para cuidar la cadena

Otro trabajo que la máquina resuelve automáticamente es la lubricación. La PBKS 53 C4 dispone de un sistema que suministra aceite de manera continua a la espada y la cadena mientras está funcionando. Mantener correctamente lubricados estos componentes resulta fundamental para limitar el desgaste y conseguir que la cadena se desplace con fluidez. El depósito destinado al aceite tiene una capacidad de 260 ml e incorpora una ventana que permite comprobar el nivel sin necesidad de abrirlo.

Lidl incluye además varios accesorios con la motosierra. En la caja encontramos una funda protectora para la espada, un recipiente para preparar la mezcla de combustible y una herramienta combinada. También se suministran 500 ml de aceite ecológico para la cadena de la sierra. Conviene recordar que una motosierra de gasolina requiere mantenimiento y una manipulación adecuada. Además de utilizar los equipos de protección correspondientes, hay que seguir las indicaciones del fabricante para preparar el combustible y comprobar el estado de la cadena antes de comenzar cada trabajo.

Lidl vende esta motosierra Parkside por 99,99 euros

Uno de los grandes reclamos de la PBKS 53 C4 está en su precio. Lidl la vende por 99,99 euros, una cifra con la que Parkside ofrece una motosierra de gasolina de 53 cm³ y 2,71 CV sin superar la barrera de los 100 euros.

No estamos, por tanto, ante una pequeña herramienta destinada únicamente a cortar alguna rama ocasional. Sus 44 centímetros de longitud de corte, el motor de dos tiempos y los 22,1 m/s que puede alcanzar la cadena la sitúan como una alternativa para quienes tienen jardín, terreno o necesitan preparar leña con cierta frecuencia.

Las opiniones publicadas por los compradores también permiten hacerse una idea de la acogida del modelo. En su bazar online, que es el único sitio donde la vamos a encontrar, cuenta con 96 valoraciones, una puntuación media de 4,2 sobre 5 y un porcentaje de recomendación del 90%. En definitiva y por menos de 100 euros, la propuesta reúne además varios elementos que normalmente se buscan en una máquina de estas características: lubricación automática, sistema antivibración, freno contra el retroceso y accesorios incluidos. Una combinación con la que Lidl vuelve a acertar al recurrir a Parkside para competir en uno de los terrenos donde la marca se ha hecho especialmente conocida: las herramientas destinadas al jardín, el bricolaje y los trabajos domésticos más exigentes.