Los expertos en subastas lo dejan claro: «Casi nadie conoce estas páginas web donde aparecen pisos por precios similares a los de una plaza de garaje»

Un experto en subastas ha publicado un vídeo en las redes sociales recomendando las mejores páginas web que hay en la actualidad para encontrar un piso por un módico precio. @tristanelsubastero es el experto en encontrar inmuebles a un coste más asequible que ha recomendado a los ciudadanos salirse de los métodos tradicionales para poder encontrar «pisos por precios similares a los de una plaza de garaje». Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las páginas web en las que puedes encontrar pisos más baratos en España.

La España de Pedro Sánchez tiene muchos problemas y a día de hoy el que acapara portadas en todo el mundo está relacionado con la vivienda. Como en otras muchas materias durante los últimos ocho años, el aparato socialista ha legislado de aquella manera en un mercado que está en sus máximos históricos debido a las políticas intervencionistas del Ejecutivo. A fecha del mes de agosto, el precio de las viviendas en nuestro país está en un máximo histórico de 2.924 el metro cuadrado, lo que supone un incremento del 1,5% desde el mes de mayo y un 12,5% en el último año.

Esto hace que jóvenes y no tan jóvenes tengan casi imposible acceder a una vivienda y más teniendo en cuenta el bajo nivel de los salarios en nuestro país, que en los últimos años han subido en menos proporción que los salarios. Esto hace que incluso millones de personas tengan problemas para afrontar el precio mensual del alquiler, que también está en máximos históricos. Con este tema encima de la mesa, @tristanelsubastero ha publicado un vídeo en las redes sociales en el que recomienda una serie de páginas de subastas para poder acceder a una propiedad de forma asequible.

Los expertos en subastas recomiendan estas páginas web

«Si estás buscando casas baratas en España, te dejo estas páginas que nadie conoce para encontrar pisos a precios muy bajos en España», dice el titular de un vídeo publicado en las redes sociales que cuenta con miles de reproducciones en las redes sociales, en el que este influencer recomienda «cuatro páginas que casi nadie conoce para comprar casas baratas en España».

Este experto en subastas señala la primera página web donde se pueden encontrar pisos a precios más baratos y una de ellas es eactivos. com. «Muy poca gente conoce esta página porque parece escondida en internet. Se suben activos de empresas que han quebrado. He visto pisos más baratos que algunas plazas de garaje», comenta.

La segunda es «Subastas de procuradores». «Casi nadie entra aquí. Mientras todo el mundo está peleándose en Idealista, otros están mirando páginas que parecen sacadas de 2008», dice antes de señalar la tercera mejor opción, que serán «las subastas de la Seguridad Social». «Son mis favoritas porque las del BOE son online y puede participar cualquier persona, pero a estas tienes que ir en persona», cuenta.

Por último, también señala las páginas de los bancos, «ya que todos tienen portales donde venden pisos embargados y el banco se los ha quedado por impago». «Mientras la mayoría sigue mirando los pisos de siempre, otros hemos encontrado oportunidades en páginas que casi nadie conoce», finaliza diciendo en el vídeo.