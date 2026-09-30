Juanma Lorente, abogado laboralista, sobre los protocolos de acoso: «Si tu empresa tarda mucho, puedes demandar e irte con indemnización»

El abogado Juanma Lorente se ha pronunciado en un vídeo sobre los protocolos de acoso de la empresa y ha contado el caso de una trabajadora que se llevó una indemnización además del paro y daños y perjuicios porque la empresa tardó en abrir este protocolo. Consulta en este artículo todo lo que ha dicho este abogado laboralista sobre lo que deben hacer las empresas y las recomendaciones para los trabajadores que sufran acoso laboral.

El acoso laboral es algo que se ha convertido en tendencia en los últimos años en nuestro país y recientemente se ha legislado para favorecer a los trabajadores que son víctimas de este hecho por parte de sus jefes o encargados. Por ello, el abogado laboralista Juanma Lorente ha dedicado uno de sus últimos vídeos a los protocolos, de obligado cumplimiento, que tienen que seguir las empresas y por los que los empleados pueden hacer una reclamación.

«Que sepas que, si tu empresa tarda mucho en abrir un protocolo de acoso laboral, puedes poner una demanda para irte con indemnización y con paro y con daños y perjuicios», comienza diciendo Juanma Lorente en un vídeo que se ha hecho viral y que cuenta con miles de comentarios de trabajadores que son víctimas de este acoso laboral por parte de la empresa.

Un abogado laboralista sobre los protocolos de acoso

Este abogado laboralista, después de avisar sobre las obligaciones de la empresa, también cuenta el caso de una trabajadora que acabó marchándose de la empresa con indemnización y paro además de llevarse una cantidad por daños y perjuicios, según le dio la razón un juez.

«He conocido un caso de una mujer que puso una denuncia para abrir un protocolo de acoso en su empresa, que pasó más de seis meses sin que la empresa abriera absolutamente nada, y esta señora demandó porque estaba harta», cuenta a la vez que informa de que «la empresa se excusó diciendo que estaban viendo las formas porque no lo hizo nunca».

«Eso no se lo compró el juez y le dio la razón a la trabajadora. Todos los trabajadores tendrían que tener por escrito cómo funciona el protocolo de acoso. Si no lo tiene, es un incumplimiento grande», avisa sobre este caso a la vez que hace una recomendación a las personas que lo puedan sufrir: «Si has puesto un protocolo de acoso y la empresa no lo abre, asesórate».

Juanma Lorente también cuenta el caso de los 120.000 euros que le consiguieron a un cliente que sufría acoso laboral dentro de la empresa y que se pudo demostrar ante un juez. «Este cliente lo estaba pasando realmente mal y contactó con nosotros porque no sabía qué hacer. Utilizamos nuestra estrategia para estos casos y no hizo falta ni llegar a juicio. A través de una negociación con la empresa conseguimos este acuerdo», informa sobre otro caso de acoso laboral que se saldó con victoria de los trabajadores porque la empresa tardó mucho en abrir el protocolo, algo que es vital para no acabar sufriendo una derrota ante el empleado en los juzgados.