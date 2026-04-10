Juanma Lorente, abogado laboralista: «Si trabajas un día festivo, debes cobrar más aunque no esté regulado en tu convenio»

El abogado laboralista Jaime Lorente ha publicado un vídeo en las redes sociales en el que ha avisado a los trabajadores que tendrán que cobrar más por cada día festivo trabajado. El Estatuto de los Trabajadores también recoge este derecho de los empleados, que podrán cobrar hasta un 75% más, o según dicte el convenio, en caso de desempeñar su función en un día festivo. Consulta en este artículo todo lo que debes saber si trabajas en un día festivo.

El Estatuto de los Trabajadores, que es la carta magna que recoge todos los derechos y deberes de los asalariados en España, informa en su artículo 37 sobre el «descanso semanal, fiestas y permisos», de los que deben disfrutar los empleados en nuestro país. En su punto número 2, deja claro que «las fiestas laborales tendrán carácter retribuido y no recuperable». En estas líneas también se refleja que las empresas tendrán que compensar a los trabajadores por las horas extras realizadas o en caso de desempeñar su función durante la noche.

¿Y qué ocurre con las personas que trabajen en un día festivo? Esta es una pregunta que se hacen muchos empleados que, por las características de su trabajo, tienen que trabajar en un día de fiesta. Esto lo hemos podido ver en los últimos días durante la Semana Santa, cuando muchos trabajadores españoles, principalmente del sector servicios, han tenido que acudir a su puesto en Jueves Santo, Viernes Santo y Lunes de Pascua, donde también fue festivo en algunas comunidades como Cataluña, la Comunidad Valenciana o la Región de Murcia.

Cobrar más en un día festivo

Jaime Lorente, abogado laboralista que suele ofrecer a sus seguidores vídeos didácticos a través de las redes sociales, ha informado a los españoles sobre sus derechos. «Debes cobrar más en un día festivo», dice el titular de su vídeo publicado en las redes sociales, donde cuenta con casi medio millón de seguidores, muchos de los cuales han reaccionado de forma positiva a esta publicación.

«Esto es lo que tienes que cobrar si trabajas en un día festivo», avisa en sus primeras palabras del vídeo. «Los días festivos no se cobran igual que cualquier otro día. Se cobran más. ¿Cuánto más?», para ello este abogado laboralista manda a los trabajadores al convenio colectivo, donde tendrán que revisar si está regulado. «En muchos convenios colectivos viene concretamente cuánto tienes que cobrar si trabajas en un día festivo», cuenta.

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«Si no tienes convenio colectivo o directamente no viene regulado, tranquilo. No por esto vas a cobrar el día festivo como cualquier otro día. Si este es tu caso, tendrás que cobrar el día festivo con un recargo del 75% respecto a lo que cobrarías un día normal», cuenta este experto sobre lo más importante en esta materia: si trabajas un día festivo, lo tendrás que cobrar como mínimo un 75% más que en un día normal.

Jaime Lorente también avisa de que «en la nómina debe aparecer como día festivo y la cantidad que se te ha pagado». «Si te lo meten en otro plus para simular que no lo has trabajado y así pagarte menos, es ilegal y te recomiendo que lo reclames», recomienda a los trabajadores que durante la última Semana Santa hayan desempeñado una función laboral.