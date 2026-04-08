El TSJA lo hace oficial: tienen que pagar 11.329 euros a tres trabajadores por obligarles a hacer más de 1.200 horas extra

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha dictado sentencia a favor de tres trabajadores que tendrán que recibir 11.329 euros tras reclamar a la empresa 1.255 horas extra. Este veredicto del TSJA con respecto a estos empleados del sector de la seguridad puede sentar jurisprudencia con respecto a un tema que está en el foco del Gobierno y de Yolanda Díaz. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la sentencia de la Justicia con respecto a las horas extra de los trabajadores.

Las horas extra de los trabajadores es un tema que está en tendencia por las últimas normativas aprobadas por el Ejecutivo a favor de los empleados. Yolanda Díaz, que sigue inmiscuida en sus pequeñas batallas como la fracasada reducción de la jornada laboral, viene persiguiendo desde hace meses a las empresas para que cumplan con el pago de las horas extra de los trabajadores y por ello está intentando por todos los medios imponer un registro de horario digital que ha sido tumbado por el Consejo de Estado recientemente.

La última gran noticia sobre este manido tema de las horas extra de los trabajadores viene desde Asturias, donde el Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha dictado una sentencia que puede marcar un antes y un después en este ámbito. El TSJA ha dado la razón a tres trabajadores del sector de la seguridad que ahora tendrán que cobrar miles de euros por las horas extraordinarias que en su día la empresa no abonó de forma correcta. A pesar de que la empresa en cuestión recurrió ciñéndose al concepto salarial de la «productividad», la Justicia ha fallado a favor de estos empleados.

Los trabajadores y las horas extra

Según ha informado La Voz de Asturias, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha dado la razón a tres vigilantes de seguridad que reclamaban 1.255 horas extra y que ahora tendrán que recibir 11.329 euros entre los tres. Esto se repartirá de la siguiente manera:

El trabajador número 1 recibirá 5.554 euros por 639 horas extra.

El trabajador número 2 recibirá 2.947 euros por 355 horas extraordinarias.

El trabajador número 3 recibirá 2.828 euros por 261 horas extra.

Este caso comenzó hace unos meses, con una demanda que presentaron tres vigilantes de seguridad que reclamaron el pago de las horas extras acumuladas entre 2023 y 2024. Como informa este medio, citando la sentencia del TSJA, la cantidad de trabajo de estos empleados superaba la jornada laboral pactada y estas horas no fueron compensadas. Tras acumular estas horas que no fueron abonadas en su debido tiempo, ambos decidieron acudir a la Justicia. Primero los trabajadores quisieron resolver la situación en un acto de conciliación celebrado en marzo de 2024 al que no acudió la empresa.

Después, el juzgado de lo social dictó sentencia en 2025 estimando la demanda de los trabajadores y obligando a la empresa a realizar el abono pertinente de estas horas extras, además de varios euros en concepto de vacaciones. Las respuesta de la empresa, según cita La Voz de Asturias, es que estas horas extra habían sido abonadas a los trabajadores en el concepto de «productividad».

Como informa este medio, finalmente el Tribunal Superior de Justicia de Asturias concluyó que «no existían pruebas suficientes para considerar que los pagos realizados como productividad correspondieran a horas extraordinarias». De esta manera, el TSJA ha obligado a pagar 11.329 euros por las 1.255 que la empresa de seguridad no abonó de forma correcta a estos tres trabajadores.