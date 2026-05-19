Josué Reyzabal celebra los circuitos urbanos de pantallas LED más grandes del mundo y el centenario de los Cines Callao con el mundo cultural, empresarial y político

Josué Reyzabal, consejero delegado de Callao City Lights y Arconte, celebra el éxito de su apuesta por convertir al eje de Gran Vía, con epicentro en los Cines Callao, en un circuito urbano único, el más grande de España y uno de los más grandes del mundo, de grandes pantallas LED digitales y de, a su vez, haber convertido los Cines Callao, que cumplen 100 años en 2026, en un espacio cultural polivalente único en España refirmándose como epicentro cultural de Madrid.

Para ello, el grupo de empresas gestionado por Josué Reyzabal, tercera generación de un grupo de empresas familiar, llevará a cabo un evento único el próximo día 26 en los Cines Callao, que reunirá a numerosas personalidades del mundo cultural, empresarial y político.

Además, desarrollará una programación especial y continuada de eventos, actividades y colaboraciones a lo largo de 2026, que conmemoran el centenario de los Cines Callao, suponiendo un nuevo impulso para la imagen de Madrid (a través del eje Gran Vía) como destino cultural y turístico a nivel mundial.

El grupo liderado por Josué Reyzabal ha realizado importantes inversiones que apoyan que Madrid se consolide como un destino turístico y cultural a nivel mundial y que suponen una apuesta por la reactivación económica de la zona de Callao y, a través de esta, de la capital de España.

Asi, el grupo ha realizado una fuerte inversión en los Cines Callao para lograr la mayor rehabilitación en la historia de España de un cine tradicional, para convertirlo en una sala polivalente cultural única en el país. Lo que ha conllevado, entre otras cuestiones, una dotación técnica que permite un nivel sobresaliente de insonorización que facilita tener una actividad en una sala (por ejemplo, una exhibición cinematográfica) y una actividad completamente diferente en otra sala (eventos, musicales…).

En esta línea, Josué Reyzabal ha transformado un grupo de empresas familiar, que bajo su dirección han pasado en siete años a convertirse en un grupo líder mundial en gestión de espacios publicitarios vanguardistas, eventos, explotación de espacios culturales y gestión de activos inmobiliarios.

Su grupo de empresas es pionero en la apuesta por el formato de grandes pantallas LED digitales. Así, el denominado “Circuito Gran Vía” se ha consolidado como uno de los soportes de comunicación más rentables de Madrid, al haber gestionado cerca de 900 millones de impactos publicitarios en 2025, lo que supone un aumento de audiencia del 12% respecto a la cifra del mismo periodo de 2024. Lo que equivale a más de 2,4 millones de impactos al día y más de 16,8 millones de impactos a la semana.