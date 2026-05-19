La primera jornada sobre Infraestructuras organizada por OKDIARIO este martes ha contado con una mesa centrada en la parte de estructuras digitales y centros de datos. En ella, David Blanco, responsable de desarrollo de mercado y responsable de mercado data center de Saint-Gobain ha defendido estas infraestructuras críticas de los constantes ataques políticos dejando claro que los centro de datos «no crean ningún problema, sino todo lo contrario».

«Son infraestructuras limpias, eficientes, seguras y no crean problemas. Están demonizadas igual que pasa con las tan importantes minas de litio. El centro de datos no contamina, pero es que hay mucho desconocimiento. Además, es el edificio más seguro, no hay comparación con otro», ha argumentado a favor.

El futuro de España pasa por convertirse en una gran anfitriona de centros de datos. Concretamente nuestro país se juega 66.900 millones de euros en la apuesta por una industria que aúna las actividades más importantes de todo el siglo. El día a día de un ciudadano medio de 2026 está repleto de actividades que tienen lugar gracias a estas infraestructuras.

Sobre ello Blanco ha destacado que se trata de «una oportunidad indiscutible» para el país. De hecho, el ejecutivo ha querido subrayar en varias ocasiones que la experiencia vivida por el grupo en Estados Unidos sólo confirma que son clave para mejorar los entornos, generar empleo y aumentar la demanda de energía tan necesaria en nuestro país.

«Si sube la demanda va a bajar la tarifa de la luz. Los centros de datos vienen a resolver la demanda en puntos densos de energía, a dar una oportunidad y a generar empleos, pero la Administración tiene miedo porque tiene que buscar un culpable a la mala planificación de la red», ha apuntado también durante el evento José Oriol, responsable de Data Centers en Iberdrola.

Contra la desinformación, experiencia

Con todo ello, el responsable de mercado data center de Saint-Gobain ha subrayado la importancia de desmentir los mitos y las falsedades que rodean a los centros de datos y, por el contrario, informar a la población sobre su importancia y beneficios.

En dicha conversación también ha querido entrar Begoña Villacís, directora ejecutiva de Spain DCha negando, por ejemplo, que cada consulta a Chat Gpt sea como beberse una botella de agua: «Eso es de cuñaos. Somos un país que no tiene tanta agua y la industria se adapta al territorio. Casi todos los centros de datos son con circuito cerrado de agua», ha explicado.

Los expertos se han puesto de acuerdo señalando que para ser productivos en España la proximidad a los centros de datos tiene que ser pequeña «para que todo vaya tan rápido» y han destacado que hoy en día estas infraestructuras «son tan importantes como la energía y el talento».

«La gente quiere estar aquí, pero es que la competencia es mundial. El dinero es miedoso y se te fuga la inversión y se va a china. Hay turismo y vamos a tener siempre, podemos seguir fiándolo todo a eso, pero tenemos una gran oportunidad con la industria más importante de este siglo. Sólo hacen falta reglas claras. Debería haber un pacto de estado», ha terminado Villacís.