El futuro de España pasa por convertirse en una gran anfitriona de centros de datos. Concretamente nuestro país se juega 66.900 millones de euros en la apuesta por una industria que aúna las actividades más importantes de todo el siglo. El día a día de un ciudadano medio de 2026 está repleto de actividades que tienen lugar gracias a estas infraestructuras.

Sin embargo, los continuos ataques del Gobierno de Pedro Sánchez a una de las piezas más valiosas de la economía digital podrían arrebatar a España la oportunidad de convertirse en una superpotencia mundial.

Durante la celebración de la primera jornada sobre Infraestructuras organizada por OKDIARIO este martes ha tenido lugar una mesa centrada en la parte digital y los centros de datos como infraestructura crítica.

En ella Ismael Clemente, CEO de Merlin Properties ha destacado que el país tiene ahora «una gran oportunidad con enormes ventajas competitivas» para llegar a ser un gran referente en Europa en centros de datos: «Los clientes así lo quieren y los ingenieros quieren vivir en España», ha asegurado.

También ha participado en el debate Begoña Villacís, directora ejecutiva de Spain DC, quien ha subrayado que una región puede medir si está evolucionada por el porcentaje de estas infraestructuras:

«Si no tienes centros de datos no tienes soberanía. Seguir dependiendo de otros es muy peligroso. Tenemos que volver a industrializarnos, sobre todo en la situación geopolítica actual tenemos que ser capaces de producir lo propio», ha recalcado.

En este sentido, Villacís ha explicado la importancia de que los centros de datos formen parte de la cultura general y exista información sobre para qué sirven puesto que son el futuro:

«Todo se está volviendo complejo y hay que explicar a la gente que internet es tangible. Que Whatsapp, Netflix, Bizum, las compras online… Todo son centros de datos. Es la parte física que hace que internet funcione y por eso queremos que lo físico esté en nuestro territorio. Si en algún momento pasara algo querríamos tener el botón de encendido y apagado dentro del país», sentenció.

De esta manera, el CEO de Merlin Properties ha apostillado que las industrias automotriz, de defensa o de medicina se hacen en estos lugares:

«Ahora un médico hace diez radio diagnósticos en lo que antes hacía uno gracias a la inteligencia artificial que sale de los centros de datos. La ciudadanía que se queja de ellos tampoco cae en que el Tiktok que le pasa a su prima o el Bizum que le hace a su madre va por ahí. ¿Qué de malo tienen? ¿Por qué se genera animadversión? Es desconocimiento», aseguró al respecto Clemente.

Mitos y datos de los centros de datos

Sobre los mitos que el Ejecutivo central también ha alimentado en contra de los centros de datos José Oriol, responsable de Data Centers en Iberdrola, ha destacado que «están buscando un culpable» para su mala gestión.

«Si sube la demanda va a bajar la tarifa de la luz. Los centros de datos vienen a resolver la demanda en puntos densos de energía, a dar una oportunidad y a generar empleos, pero la Administración tiene miedo porque tiene que buscar un culpable a la mala planificación de la red», ha apuntado Oriol.

David Blanco, responsable de desarrollo de mercado y responsable de mercado data center de Saint-Gobain, por su parte, ha destacado que un centro de datos «es limpio, eficiente y no crea problemas»: «El centro de datos no contamina, pero hay mucho desconocimiento. Además es el edificio más seguro, no hay comparación con otros. Garantiza la seguridad de todos los datos».

Ramón Jiménez, director general Service Co. de Cox ha llamado además a «invertir ahora» aunque la legislación no esté apoyando en este momento esa agilidad que se necesita.

Villacís ha interrumpido para destacar que «nadie explica realmente cuanto pesan los centros de datos en la red» apuntando que en España únicamente suponen un 0,8% lejos de lo que el Gobierno recrimina públicamente.

Asimismo, ha querido negar que cada consulta a Chat Gpt sea como beberse una botella de agua: «Eso es de cuñaos. Somos un país que no tiene tanta agua y la industria se adapta al territorio. Casi todos los centros de datos son con circuito cerrado de agua», ha explicado.

Los expertos se han puesto de acuerdo señalando que para ser productivos en España la proximidad a los centros de datos tiene que ser pequeña «para que todo vaya tan rápido» y han destacado que hoy en día estas infraestructuras «son tan importantes como la energía y el talento».

«La gente quiere estar aquí, pero es que la competencia es mundial. El dinero es miedoso y se te fuga la inversión y se va a china. Hay turismo y vamos a tener siempre, podemos seguir fiándolo todo a eso, pero tenemos una gran oportunidad con la industria más importante de este siglo. Sólo hacen falta reglas claras. Debería haber un pacto de estado», ha terminado Villacís.