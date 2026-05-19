Fundación Endesa y Cáritas Diocesana de Madrid se unen para mejorar la empleabilidad de personas en situación vulnerable con el curso en instalaciones de aerotermia

Fundación Endesa ha visitado recientemente el centro de empleo de Cáritas Diocesana en Madrid “Campus Cáritas Madrid” para conocer de primera mano, el Curso en Instalaciones de aerotermia, una nueva formación puesta en marcha de forma conjunta entre ambas entidades. Está orientada a mejorar la empleabilidad de personas en situación vulnerable, que permite enriquecer la oferta formativa del centro en un sector vinculado a la transición energética y con creciente demanda laboral.

En la visita han estado presentes Ana Berengena, directora de Proyectos de Fundación Endesa; Begoña Arias, subdirectora del Servicio Diocesano de Empleo de Cáritas Diocesana de Madrid; Alfonso Loriga, responsable de Campus Cáritas Madrid; y Dolores Villalonga Arbona, del equipo de Subvenciones de Administración y Finanzas, así como María Ángeles García, coordinadora de Relación con Donantes e Instituciones de Cáritas Española; y Elena López, también del equipo de Relación con Donantes e Instituciones de Cáritas Española.

El encuentro comenzó en el Campus de Cáritas Madrid, en el Ensanche de Vallecas, donde hicieron un recorrido por las diferentes aulas de formación que cuenta el centro enmarcando las familias profesionales en las que se desarrolla formación. Posteriormente, se trasladaron a la Academia Escala, situada en el barrio de Hortaleza, que fue lugar de encuentro con los formadores y los alumnos del curso de aerotermia; aquí tuvieron la oportunidad de vivir en primera persona cómo se desarrolla y conocer de cerca la experiencia de los participantes en este itinerario formativo.

“Esta formación nos permite responder a las necesidades del mercado laboral actual en el ámbito de la transición energética, y ofrecer oportunidades de empleo reales a personas que buscan mejorar sus conocimientos especializándose en un sector clave, para mejorar así sus vidas y las de sus familias”, ha señalado Ana Berengena, directora de proyectos de Fundación Endesa.

Por su parte, Alfonso Loriga de Cáritas Madrid ha señalado que “la oportunidad que nos ofrece Fundación Endesa permite completar con una formación especializada y de alta calidad, un itinerario formativo ya en desarrollo en el sector de energías renovables, prioridad para el centro de formación de Caritas Madrid. El impacto esperado será la incorporación laboral de los alumnos y su crecimiento profesional en un sector emergente”.

Francisco Aranda, profesor del curso, ha destacado que “más allá de la experiencia profesional que adquieren los alumnos de estas formaciones, realizar este curso significa para ellos una transformación personal, aprenden a trabajar en equipo y se llevan valores tan importantes como el compañerismo, y eso para nosotros también es muy gratificante”.

Para John, procedente de Ecuador y uno de los alumnos de este programa, “este tipo de formaciones abre muchas puertas en distintos sectores. Gracias a este curso, siento que puedo aportar mucho más tanto en el terreno profesional como en el personal, porque mejora mi empleabilidad, y, además, me motiva y me hace sentir útil y capaz de valerme por mí mismo”.

Este curso forma parte de los diez programas formativos que ambas entidades desarrollan en colaboración en distintas ciudades del territorio español (Astorga, Almería, Huelva, Palma de Mallorca, Mérida-Badajoz, Mondoñedo-Ferrol, Tenerife, Urgell, Santiago de Compostela y Madrid), con el objetivo de mejorar la empleabilidad de personas en situación de vulnerabilidad a través de la adquisición de competencias técnicas en un sector con creciente demanda laboral. Desde su inicio más de 1.500 personas han conseguido un empleo.

En Madrid, el Curso en Instalaciones de aerotermia, de carácter ocupacional y con una duración de 280 horas, formará a 14 alumnos en los principios y aplicaciones de la aerotermia en climatización, una tecnología clave en el ámbito de la climatización eficiente, y la transición energética, combinando conocimientos teóricos y prácticos en un ámbito cada vez más relevante para avanzar hacia modelos energéticos más sostenibles. Asimismo, esta formación se desarrolla en el marco de los itinerarios de inserción sociolaboral de Cáritas, que combinan formación técnica y acompañamiento durante todo el proceso, adaptándose a las necesidades de los participantes y del mercado laboral.

Fundación Endesa y Cáritas colaboran desde hace más de 15 años para la mejora de la empleabilidad de personas en situación de vulnerabilidad y exclusión social en toda España, a través de itinerarios formativos como este, adaptados a las demandas del mercado laboral actual, y el acompañamiento personalizado durante todo el proceso de inserción a través de la formación y el empleo.

Durante este tiempo el programa se ha ido adaptando a las transformaciones del mercado laboral y a los retos de la transición energética, asegurando que los participantes cuenten con las herramientas necesarias para acceder a empleos de calidad y construir un futuro.