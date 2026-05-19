La Policía registra el despacho de Zapatero, muy cerca de la sede del PSOE, y la empresa de sus hijas

La Policía Nacional registra el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero y tres empresas en la nueva operación del caso Plus Ultra ordenada por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama.

La operación ya está en marcha y los agentes de la Policía Nacional están registrando la oficina que tiene el ex presidente enfrente de la sede nacional del PSOE de la calle Ferraz en Madrid.

La Policía también se ha personado en las sedes de empresas que cobraron del rescate de Plus Ultra y que podrían haber sido mercantiles pantalla para canalizar el dinero.

Los registros han sido autorizados por el juez Calama, que dirige la investigación en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción.

Acceden a la empresa de las hijas de Zapatero

Además de registrar el despacho del ex presidente socialista, la Policía también ha accedido a la empresa de las hijas de Zapatero, Whathefav S.L, para registrarla. Aunque las hijas no están imputadas, la investigación examina facturas mensuales de 3.000 euros pagadas por un amigo de Zapatero a su empresa.

El juez levanta el secreto

Una vez en marcha esta segunda fase de la operación del caso Plus Ultra, el juez ha decidido levantar el secreto de sumario que se prolongaba ya para seis meses desde las primeras detenciones.

Las defensas de los imputados habían pedido en reiteradas ocasiones que se levantase el secreto para poder acceder a las actuaciones sumariales y conocer los hechos por los que les investigaban a sus clientes. No ha sido hasta ahora cuando el juez lo ha acordado, puesto que faltaban diligencias por hacer, como esta segunda fase de la operación.

José Luis Rodríguez Zapatero imputado

El ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha sido imputado por blanqueo de capitales, organización criminal, falsedad documental y tráfico de influencias en el caso del rescate público de la aerolínea Plus Ultra, según ha avanzado El Confidencial.

El juez le ha citado el próximo martes 2 de junio en la Audiencia Nacional para dar explicaciones sobre estos hechos. Está citado en calidad de investigado Es la primera vez en la historia que un ex presidente español está imputado judicialmente por estos delitos.