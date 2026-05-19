Los empleados civiles que trabajan para el Ministerio de Defensa y que no son militares están cobrando en «numerosos casos» salarios muy bajos, lo que deja a una parte de la plantilla «en el umbral de la pobreza y obliga a muchas familias a sobrevivir recurriendo a ayudas sociales y compartir piso, pese a desempeñar funciones esenciales dentro de la Administración General del Estado», según denuncian desde el sindicato USO.

Esta situación afecta a varios centros de trabajo de toda España y de Madrid. En el caso de la capital, destaca la situación de los trabajadores civiles del Hospital Gómez Ulla, donde se encuentran los españoles que vienen del crucero con varios casos de Hantavirus. «Estaríamos hablando de personal laboral de los grupos E1 y E0, es decir, celadores, personal de cocina, lavandería, administrativos, etc», ha indicado a OKDIARIO Iker González, secretario general de FAC-USO Madrid. En concreto, los trabajadores del grupo E1 cobran 18.738,44 euros brutos anuales en 14 pagas, mientras que la situación es aún peor para los trabajadores del grupo E0 que cobran 17.677,80 euros brutos anuales en 14 pagas. Por tanto, en el caso del grupo E0 son 1.088 euros al mes.

Mientras que los centros de Madrid en los que los trabajadores civiles se ven afectados por salarios bajos, aparte del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, son los siguientes:

Getafe – Agrupación del Acuartelamiento Aéreo Getafe

Madrid (Fuencarral-El Pardo) – Acuartelamiento El Goloso

Madrid (Villaverde) – Acuartelamiento San Cristóbal

Madrid (Moncloa-Aravaca) – Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire y del Espacio

Madrid (Carabanchel) – Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla

Madrid (Cuatro Vientos) – Maestranza Aérea de Madrid (MAESMA).

Torrejón de Ardoz – Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA)

Complemento salarial de 300 euros mensuales

Desde los sindicatos insisten en que la única solución válida pasa por implantar un complemento salarial de 300 euros mensuales, consolidable, lineal y para todo el personal civil de Defensa —laborales, funcionarios y estatutarios— evitando nuevas discriminaciones internas y rechazando cualquier intento de fragmentar la negociación mediante fórmulas temporales, variables o no consolidables.

La discriminación de estos trabajadores civiles se centra en que en abril de 2026 todo el personal militar volvió a recibir una nueva subida salarial consolidable de un complemento de 40 euros mensuales para todos por igual y sin exclusiones, alcanzando así un incremento acumulado de 340 euros mensuales en 14 pagas durante el último año.

Además, consideran especialmente llamativo que, mientras al personal militar se le aplican mejoras retributivas lineales y consolidadas de manera inmediata, al personal civil se le siga negando precisamente la misma asignación presupuestaria recientemente aprobada de 60 millones de euros para el personal militar, pues «casualmente» la cantidad total equivale a los 300 euros mensuales en 14 pagas para todo el personal civil que originó esta conflictividad laboral hace ya 16 meses y que continúa sin una solución real pese al creciente malestar existente dentro del Ministerio.

En consecuencia, este 20 de mayo, el personal civil del Ministerio de Defensa se movilizará en 108 centros de trabajo repartidos por 11 comunidades autónomas, en una nueva jornada estatal de concentraciones durante la pausa de descanso. Se trata de la convocatoria con mayor implantación territorial realizada hasta la fecha desde el inicio del conflicto hace ya 16 meses, tras la recogida y registro de firmas iniciada en febrero de 2025.

Las organizaciones convocantes advierten además de que el malestar interno continúa aumentando dentro del Ministerio ante la ausencia de propuestas reales que permitan acabar con la discriminación salarial que sufre el personal civil. Este creciente descontento ya se está visualizando públicamente mediante movilizaciones y manifestaciones en ciudades como Madrid, Ferrol, Murcia o Sevilla.