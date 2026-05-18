Los 13 españoles en cuarentena por hantavirus dan negativo y podrán recibir visitas

Los 13 españoles que iban a bordo del MV Hondius que están ingresados en el Hospital Gómez Ulla de Madrid han dado de nuevo negativo por hantavirus en una segunda prueba PCR. De esta forma se flexibilizan las medidas de aislamiento y podrán recibir visitas.

El único español que está contagiado sigue evolucionando favorablemente una semana después de ingresar con los primeros síntomas en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan).

El Ministerio de Sanidad ha informado que los 13 españoles son considerados contactos y que se les practicó una primera prueba hace una semana. Ahora se les ha realizado una segunda prueba en la que han dado negativo.

Según el protocolo aprobado por la Comisión de Salud Pública, este resultado permite flexibilizar las condiciones de aislamiento. De esta forma «podrán comenzar a salir de sus habitaciones para acceder a las zonas comunes de la planta en la que se encuentran y recibir visitas de sus familiares, manteniendo en todo momento las medidas de protección y prevención establecidas».

Además, si las sucesivas PCR semanales siguen siendo negativas y no aparece sintomatología, podrán abandonar el aislamiento hospitalario transcurridos los 28 días desde la fecha de exposición al virus y continuar la cuarentena en sus domicilios. Sin embargo, las fuentes de Sanidad precisan que las condiciones específicas de esa cuarentena domiciliaria continuarán siendo evaluadas y, en su caso, actualizadas en el protocolo por la Comisión de Salud Pública.

Los 14 españoles fueron evacuados del Hondius el 10 de mayo por el brote de hantavirus, dentro de la operación desarrollada en el puerto tinerfeño de Granadilla. Ese mismo día fueron aislados en el Gómez Ulla.