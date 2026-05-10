Los 14 pasajeros españoles del buque del hantavirus MV Hondius han llegado este domingo a Madrid para iniciar su período de cuarentena tras el brote de hantavirus detectado a bordo. El grupo, compuesto por 13 viajeros y un tripulante, ha sido trasladado al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, donde permanecerán aislados bajo estrictas medidas sanitarias. Así es la crítica cuarentena de los 14 españoles en el Hospital Gómez Ulla: bunkerizados por el hantavirus.

Serán atendidos por personal exclusivo y altamente cualificado del propio centro, que ha reforzado su plantilla con entre 60 y 90 profesionales. El protocolo que se aplicará es el mismo que se utilizó durante la crisis del ébola en 2014 y, más recientemente, en la pandemia de Covid.

De hecho, este hospital ya activó dispositivos similares cuando acogió a repatriados desde Wuhan (China) al inicio de la crisis sanitaria global.

Circuito cerrado y sin contacto

El recorrido de los pasajeros desde su llegada al hospital hasta la planta de aislamiento se realizará mediante un circuito completamente cerrado. Este itinerario será desinfectado tras su uso para garantizar que no exista contacto ni con otros pacientes ni con personal ajeno al equipo asignado.

El objetivo es mantener un entorno totalmente controlado y evitar cualquier posible exposición.

Un traslado bajo máxima seguridad

La llegada se ha producido pasadas las 16:00 horas, tras un operativo coordinado que comenzó con su aterrizaje en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz. Desde allí, un convoy escoltado por la Policía Nacional ha trasladado a los pasajeros en dos autobuses hasta el centro hospitalario.

El dispositivo desplegado ha sido especialmente visible, con furgones policiales, agentes en motocicleta y un acceso completamente controlado al hospital. No obstante, fuentes sanitarias insisten en que estas medidas responden a la necesidad de garantizar un traslado seguro, no a una situación de urgencia clínica.

El trayecto, de unos 34 kilómetros, se completó en aproximadamente 40 minutos.

Cuarentena en una unidad de alto aislamiento

Los pasajeros permanecerán en una planta especializada del Gómez Ulla diseñada para gestionar enfermedades infecciosas de alto riesgo. Esta unidad cuenta con sistemas avanzados como presión negativa y protocolos estrictos de acceso.

Cada persona estará en una habitación individual, sin contacto físico con el resto, y bajo seguimiento médico continuo. El personal sanitario trabajará con equipos de protección específicos y dedicación exclusiva.

¿Cuántos días durará la cuarentena?

La duración de la cuarentena no está aún cerrada, aunque podría extenderse hasta un máximo de 42 días, que corresponde al período de incubación estimado del hantavirus en su variante más preocupante.

Este plazo podría ajustarse en función de la evolución de los pasajeros, que ya han pasado varios días bajo observación durante el viaje de regreso.

¿Qué pasará si alguien presenta síntomas?

En caso de que alguno de los aislados desarrolle síntomas como fiebre, dificultad respiratoria, dolores musculares o vómitos, será trasladado de inmediato a una habitación con presión negativa.

Allí se le realizará una prueba PCR en sangre y suero. Si el resultado es negativo, pero persisten los síntomas, se repetirá a las 24 horas y, posteriormente, cada 48 horas si fuera necesario.

En caso de confirmarse un positivo, el paciente ingresará en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel del hospital hasta su recuperación. Las muestras serán analizadas por el Centro Nacional de Microbiología.

Un hospital preparado para casos de alto riesgo

La unidad del Gómez Ulla es la mayor de España en su categoría, con siete camas de hospitalización y un laboratorio de nivel de bioseguridad BSL-3. Sus instalaciones permiten tratar enfermedades infecciosas de alto riesgo minimizando el peligro de contagio tanto para el personal sanitario como para la población.

Además del control físico, el Ministerio de Sanidad ha previsto apoyo psicológico continuo. Los pasajeros contarán con atención telefónica 24 horas y acompañamiento de profesionales de salud mental.

¿Qué preocupa del hantavirus?

El hantavirus es una enfermedad poco frecuente, pero potencialmente grave en algunos casos. La variante detectada en este brote ha generado especial atención porque, a diferencia de otras, puede presentar transmisión entre personas en circunstancias concretas.

Por ello, las autoridades sanitarias han optado por aplicar el principio de máxima precaución, aunque el riesgo para la población general sigue siendo bajo.

Vigilancia y prevención

Durante la cuarentena, los 14 españoles serán sometidos a controles diarios para detectar cualquier síntoma de forma precoz. Esto incluye seguimiento de temperatura, evaluación clínica y pruebas diagnósticas si fuera necesario.

El objetivo es doble: garantizar su seguridad y evitar cualquier posible cadena de transmisión.

Un operativo de prevención extrema

La imagen de los pasajeros bunkerizados responde más a una estrategia de prevención que a una situación crítica. España dispone de infraestructuras como el Gómez Ulla precisamente para afrontar este tipo de escenarios con rapidez y eficacia.

La prioridad es clara: anticiparse a cualquier riesgo y mantener el control sanitario desde el primer momento.