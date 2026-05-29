La fiesta después del concierto de Bad Bunny: los mejores bares y discotecas para vivir la noche de Puerto Rico sin salir de Madrid

Madrid se prepara para vivir uno de los eventos musicales del año con los conciertos de Bad Bunny, que aterriza en la capital con hasta diez fechas en el Estadio Riyadh Air Metropolitano tras su paso por Barcelona la semana pasada. Pero más allá del espectáculo dentro del estadio, hay algo que muchos ya tienen en mente y es qué hacer después y en concreto, qué bares de Madrid pueden recrear a la perfección el ambiente de Puerto Rico para seguir con la fiesta horas después de que Benito acabe su show.

Y es que no habrá nada mejor que salir del concierto de Bad Bunny y seguir disfrutando de su música y de su origen en alguno de los bares de Madrid que recrean perfectamente el ambiente y cómo es Puerto Rico. Por ello, y con el fenómeno global de la cultura puertorriqueña en pleno auge, la capital tiene varias opciones para alargar la fiesta sin salir de la ciudad así que si estás buscando dónde seguir la noche después de ver a Bad Bunny, estos son algunos de los mejores bares, discotecas y planes con esencia boricua para continuar la experiencia.

La fiesta después del concierto de Bad Bunny en Madrid

Salir del Metropolitano tras un concierto de Bad Bunny no va a ser salir de cualquier concierto. Seguro que los diez días de conciertos, que comienzan mañana, harán que se genere mucho ambiente, gente con ganas de seguir bailando y una energía que no se apagará de golpe. Por eso, cada vez más gente planifica el after casi tanto como el propio evento. Y en Madrid, hay varias zonas que funcionan especialmente bien para este tipo de plan. Lugares donde el reggaetón, el dembow y los ritmos latinos no son una excepción, sino la norma.

Calle 365

En pleno Barrio de las Letras, en la calle Echegaray, se esconde uno de los espacios más curiosos y diferentes de Madrid ahora mismo. Se llama Calle 365 y no es un bar al uso. Cada año cambia completamente de temática, y en este momento está dedicado a Puerto Rico. Nada más entrar, el cambio es evidente. Colores, música, referencias culturales, todo está pensado para trasladarte directamente a la isla. Pero además ya están más que entregados al paso de Bad Bunny en la capital y de hecho, ya promocionan en sus redes, el after que darán tras cada concierto:

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Pero además, debes saber que hay varios espacios dentro del local. Desde zonas que recrean lugares emblemáticos como el Castillo de San Felipe del Morro hasta rincones inspirados en barrios como La Perla, muy reconocible para cualquiera que haya visto vídeos musicales de reggaetón.

Además, la carta acompaña. Cócteles inspirados en la cultura puertorriqueña, mucho ron y propuestas que van más allá de lo típico. Incluso hay un food truck con platos como la tripleta, uno de los bocados más conocidos de la isla.

Echegaray y el Barrio de las Letras

Si después del concierto prefieres algo más variado, pero sin salir del centro, la calle Echegaray es una apuesta bastante segura. En apenas unos metros se concentran bares, coctelerías y locales con estilos muy distintos. Desde sitios clásicos como La Venencia hasta propuestas más modernas como Salmon Guru, que es una de las coctelerías más conocidas de Madrid.

No es una zona exclusivamente latina, pero sí tiene ese punto de mezcla que funciona muy bien para alargar la noche. Puedes empezar con un cóctel más tranquilo y acabar en un ambiente mucho más animado sin cambiar de calle. Además, al estar en pleno centro, es una opción cómoda si vienes del concierto y no quieres complicarte demasiado con desplazamientos largos.

Discotecas para seguir la fiesta

Después de un concierto de Bad Bunny, lo normal es querer seguir escuchando lo mismo. Y eso en Madrid no es difícil. Muchas discotecas y salas programan sesiones de música latina durante toda la semana, pero especialmente en fines de semana o fechas señaladas como estas. Pero si buscas las mejores no te pierdas FITZ Madrid ya que esta discoteca es la que dará las after parties oficiales del tour de Bad Bunny. Con una producción inmersiva de primer nivel y un sonido envolvente, a cargo de DJ Orma y artistas invitados. Luego estáCristo Social Club que ubicado en el corazón del Barrio de Salamanca, es conocido por sus sesiones urbanas dedicadas a los clásicos del trap. Y también puedes optar por B12 Madrid, un espacio vibrante famoso por sus fiestas dedicadas casi exclusivamente a los temazos de Bad Bunny.

Ahora ya sabes dónde vivir la fiesta después de darlo todo en los conciertos de Bad Bunny que recuerda, actuará en Madrid el 30 y 31 de mayo y luego los días 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 y 15 de junio.