Padmi revoluciona el mundo del pádel con su nueva tecnología

La tecnología evoluciona a pasos agigantados. Poco a poco se va haciendo hueco en todos los sectores, especialmente en el pádel. Algunos clubes como Mad4Padel ya han comenzado a instalar el sistema Owly, una aplicación creada por la empresa madrileña Padmi, que ofrece un análisis inteligente de datos y vídeo que graba y evalúa partidos de pádel en tiempo real.

Este sistema también ofrece estadísticas en tiempo real con información detallada sobre tu partido, «contándote cuándo eres un genio y cuáles son tus puntos flacos». Gracias a este sistema, el usuario podrá ver cuántos winners y errores comete durante el partido, además del porcentaje de bolas pasadas al otro lado de la red.

Durante su presentación en el club madrileño, Iñigo Redondo, de Padmi, contó que «la empresa tiene cuatro años de vida, pero en el mercado lleva dos años desde que se expuso en público». La empresa madrileña cuenta con 200 pistas a nivel mundial. Entre ellas destacan pistas en Costa Rica, Holanda, Miami, Casablanca, Portugal, México… Solamente en España, cuentan con un total de 100 pistas equipadas con su tecnología.

No es un sistema muy caro. Desde Padmi afirman que el coste medio por pista al mes es de unos «200 euros». En Mad4Padel cuentan con dos pistas en las que se puede usar la app de Padmi. Las dos cámaras, situadas cada una a un lado de la pista, analizan en tiempo real lo que ocurre dentro de la misma y analizan más de 450 métricas.

Este sistema también detecta «la velocidad de cada impacto a la bola con precisión milimétrica», además de contar con «un mapa de calor para ver tus movimientos durante el partido y las zonas que más has cubierto. También mide el total de golpes que has ejecutado y los metros recorridos en el choque». Otra de las opciones más destacadas es que el jugador puede guardar sus highlights al instante, sin interrumpir el partido, sólo tiene que levantar los brazos a la cámara y quedará guardado.

Gracias a modelos avanzados de estimación de pose, Padmi genera un esqueleto digital de cada jugador, lo que les permite analizar todos sus movimientos y posicionamiento con gran precisión. Con estos datos, Padmi genera estadísticas automáticas como el número y tipo de golpes, la velocidad de bola según el tipo de golpe, la actividad general en pista, mapas de calor que muestran las zonas de mayor movimiento, comparaciones entre jugadores y consejos personalizados para mejorar el rendimiento tras cada partido. Al finalizar, toda la información se procesa y se transforma en datos visuales y claros que aparecen directamente en la app de Padmi.