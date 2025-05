Conciertos de Bad Bunny en Madrid: cuándo es, fechas, entradas y canciones

En los últimos años, la música urbana ha sufrido una auténtica revolución y el responsable de ello, no es otro que Benito Antonio Martínez Ocasio, o como le conoce todo el mundo: Bad Bunny. El artista puertorriqueño se ha convertido en el auténtico rey de la música actual y prueba de ello, es la locura que provocó días atrás, la puesta a la venta de las entradas para sus actuaciones en nuestro país. Los conciertos de Bad Bunny no se celebrarán hasta el 2026, pero todo el mundo quiere ir así que si no deseas perderte este evento, toma nota porque te ofrecemos todos los detalles.

Las expectativas son altísimas. El anuncio de estos conciertos de Bad Bunny ha generado un auténtico fenómeno entre sus seguidores, que han agotado prácticamente todas las entradas en cuestión de horas. La gira, titulada DeBÍ TiRAR MáS FOToS World TourDebí Tirar Más Fotos, promete ofrecer no sólo un repaso a los temas de su disco homónimo, sino también un espectáculo visual y sonoro a la altura de los grandes nombres del pop mundial. Y, como era de esperar, Madrid y Barcelona han sido las ciudades elegidas para acogerlo en suelo español. Si estás pensando en asistir o simplemente quieres enterarte de todos los detalles, a continuación te ofrecemos la información esencial sobre las fechas, el lugar, las entradas, las canciones y la duración del evento. Una guía completa para no perderse ni un solo detalle de lo que está por venir con Bad Bunny en España.

Cuándo es el concierto de Bad Bunny: todas las fechas

Bad Bunny aterriza en España con una extensa serie de conciertos que prometen llenar estadios y hacer vibrar a miles de personas. En Barcelona, las fechas confirmadas son el 22 y 23 de mayo de 2026, lo que marca el inicio de su paso por nuestro país. Pero es en Madrid donde el artista ofrecerá la mayor cantidad de actuaciones.

En concreto, los conciertos de Bad Bunny en Madrid tendrán lugar los días 30 y 31 de mayo, y continuarán luego los días 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 y 15 de junio. Esta programación sin precedentes refleja tanto la demanda como el compromiso del artista por conectar con su audiencia en múltiples fechas, brindando la oportunidad a más personas de disfrutar del espectáculo en directo.

Dónde es el concierto de Bad Bunny

En Madrid, el escenario elegido para este despliegue musical es el Estadio Riyadh Air Metropolitano, conocido hasta hace poco como Cívitas Metropolitano. Se trata del estadio del Atlético de Madrid, con capacidad para más de 70.000 espectadores, lo que lo convierte en uno de los recintos más importantes de España para eventos de gran formato.

Su ubicación en el barrio de San Blas-Canillejas lo hace accesible por transporte público, especialmente gracias a la Línea 7 de metro (estación Estadio Metropolitano), así como por varias líneas de autobús. Además, el recinto cuenta con buena organización para eventos masivos y un entorno adecuado para garantizar la seguridad y comodidad de los asistentes.

La elección de este estadio no es casual. Bad Bunny ya ha demostrado en anteriores giras su capacidad para llenar grandes recintos, y el Metropolitano reúne las condiciones óptimas para acoger un show que promete ser inolvidable. Si vas a asistir, conviene planificar con antelación tanto la llegada como la salida, ya que se espera una gran afluencia de público.

View this post on Instagram A post shared by Benito Antonio (@badbunnypr)

Entradas para Bad Bunny: cuánto cuestan y cómo comprarlas

Conseguir entradas para ver a Bad Bunny en Madrid se ha convertido en una auténtica odisea. A día de hoy, la mayoría de las entradas están agotadas, aunque aún es posible encontrar algunas sueltas, especialmente en resale (reventa) a través de plataformas como Ticketmaster, Live Nation o la web oficial del tour, depuertoricopalmundo.com.

Los precios oficiales de las entradas generales variaban en función de la zona del estadio. Las más baratas, situadas en las gradas superiores, partían de 73,30 euros (más 10 euros de gastos de gestión). Las más caras, dentro del rango general, alcanzaban los 143,30 euros, con gastos adicionales que podían sumar hasta 19 euros.

Para quienes buscan una experiencia más exclusiva, se ofrecieron paquetes VIP cuyos precios oscilaban entre los 258,30 euros y los 543,30 euros, sin contar gastos de gestión, que en los casos más altos llegaban a 72,50 euros. Estos paquetes incluyen beneficios como acceso preferente, merchandising exclusivo y zonas especiales dentro del recinto.

En la reventa, sin embargo, los precios se han disparado. Por ejemplo, hemos hecho una pequeña busqueda en TicketMaster y sólo quedan ya entradas para las dos últimas fechas. De este modo, una sola entrada para la fila 3 del sector 122 puede superar ya los 700 euros, lo que refleja las ganas que tiene la gente por acudir al concierto, y tristemente, que muchos en realidad hagan negocio de esto.

Qué canciones va a cantar Bad Bunny

Aunque todavía no se ha revelado de forma oficial el setlist para la gira europea, se espera que el repertorio esté compuesto en gran parte por las canciones de su último álbum, «Debí tirar más fotos»., marcado por ser un trabajo más introspectivo y maduro y muy centrado en la esencia de su cultura y en su país, Puerto Rico.

De este modo, temas que ya suenan por todos lados como el primer single del disco «DTMF» o la reciente «NuevaYol» seguro que suenan, junto al resto de canciones del álbum, sin olvidarse de alguno de sus grandes hits como «Tití me preguntó», «Callaíta» o «Me porto bonito», y que son auténticos himnos que el público espera corear a todo pulmón.

La gira arrancará oficialmente el 21 de noviembre de 2025 en República Dominicana, por lo que hasta entonces no se conocerá la lista definitiva de canciones. Sin embargo, si sigue la línea de su anterior tour, podemos esperar un show dividido en varios bloques temáticos, donde la nostalgia, el perreo y las emociones se entrelacen sin descanso.

Cuánto dura el concierto de Bad Bunny

Por ahora, no se ha confirmado la duración exacta del concierto en Madrid, pero si tomamos como referencia su anterior gira, es probable que el espectáculo se alargue alrededor de dos horas y media. Durante su Most Wanted Tour en Norteamérica, Bad Bunny ofrecía conciertos de entre 140 y 150 minutos, sin apenas pausas, lo que deja claro su compromiso con brindar una experiencia intensa y completa.