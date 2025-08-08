Palomo Spain confiesa todos los secretos del icónico traje que confeccionó para Beyoncé

Mis raíces, programa presentado por Isabel Jiménez, ha presentado a su audiencia una nueva entrega. En esta ocasión, la comunicadora y todo su equipo se han trasladado hasta hasta Córdoba, concretamente hasta el pueblo de Posada, para encontrarse con su nuevo invitado. De esta manera, Alejandro Gómez Palomo, conocido artísticamente como Palomo Spain, se convirtió en el gran protagonista. Una entrevista donde el diseñador habló de sus orígenes en la ciudad andaluza, de cómo comenzó a trabajar en el mundo de la moda y de algunos hitos que han marcado su carrera profesional. Y es que, el estilista ha cautivado a estrellas como Beyoncé con sus confecciones.

El diseñador se ha mostrado como un gran admirador y seguidor del trabajo de la cantante estadounidense. Por ello, cuando ella eligió uno de sus trabajos para presentarle al mundo a sus mellizos, que acaban de nacer, fue todo un orgullo para él. Pues, no es para menos, la fotografía fue vista en todo el mundo y apareció en todos los medios de comunicación. Un momento que Palomo Spain recuerda con mucho cariño, pues le cambió la vida por completo. «Eso fue una de las grandes validaciones en mi carrera. Beyoncé se puso ropa de mi segunda colección en un momento en el que todavía mucha gente no tenía la confianza absoluta», comenzó diciendo.

Pero, el día en el que la cantante subió la foto a sus redes sociales, todo cambió. El mundo entero no solo estaba siendo testigo de la presentación de los hijos de Beyoncé, también estaban viendo la vestimenta que ella había escogido para ese importante anuncio. «La foto más vista del año, con más likes de la historia de Instagram… Todo eso llevando un vestido que ha salido de aquí, llevando una tela que salió de un desván de una tienda que cerraba en Córdoba», comentó emocionado.

El diseñador recuerda que vivió ese momento con un amigo. Pues, tuvieron que elegir la tela ideal. «No era una tela de un batín de señora, que era lo que él me decía. Al final acabó siendo eso», recordó. Precisamente, su amigo, Pedro Aguilar de Dios, tuvo la oportunidad de aparecer en el programa y habló de ese momento.

Palomo Spain, en ‘Mis raíces’: «Con el paso de los años tuve la oportunidad de hablar con Beyoncé»

«Él me pidió opinión y no me llamó la atención, le dije que me parecía de bata para limpiar. Él me dijo que no tenía ni idea. Y con ese retal hizo una bata absolutamente gigante, con una cola enorme, y me mandó un vídeo y no era para nada una bata para limpiar, era una bata de señora loca y de diva. Pocos meses después, nos la pidió Beyoncé», señaló.

«Con el paso de los años tuve la oportunidad de hablar con Beyoncé y le dije que yo fui ese (el diseñador). Ella no tenía ni idea, obviamente», explicó Palomo Spain. Una entrevista muy personal donde el estilista ha mostrado su cara más personal y cercana.