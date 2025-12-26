El sorteo del Gordo deja un lío monumental en León: el recuento de papeletas supera al de décimos oficiales

Los vecinos de Villamanín, en León, aguardan con nerviosismo a conocer el desenlace del drama que se ha apoderado del pueblo donde se vendieron cientos de papeletas del número ganador del premio Gordo de la Lotería de Navidad, el 79.4322. Este municipio de la Montaña Central leonesa fue agraciado el pasado lunes 22 de diciembre con unos 60 millones de euros, pero ahora, los ganadores se preguntan si llegarán a cobrar el premio tras la aparición de participaciones del número que no están asociadas a ningún décimo.

La Comisión de Fiestas de Villamanín adquirió el número y lo repartió en participaciones de cinco euros. De estos, cuatro euros se jugaban y uno se destinaba como donativo para la comisión. Lo que viene a significar que cada décimo se repartía entre cinco personas. Este método dio como resultado que decenas de vecinos y visitantes del pueblo fueran premiados con un pellizco del Gordo. Las papeletas del número se vendieron en diferentes eventos de la localidad y también en bares, restaurantes y establecimientos del pueblo.

Sin embargo, varios vecinos del pueblo han señalado desde este jueves posibles irregularidades en la venta de las papeletas, tal y como han informado medios leoneses, ya que los números que relacionan papeletas con décimos no cuadran. La Administración de Lotería de La Pola de Gordón vendió los décimos del número ganador a la Comisión de Fiestas por 1.620 euros. Lo que se traduce en 81 décimos vendidos que se repartieron en 15 talonarios de papeletas.

Cada papeleta era una participación que costaba cinco euros, pero representaba una quinta parte del décimo. Y cada una de las participaciones agraciada con el Gordo obtenía un premio de 80.000 euros. Sin embargo, parece que los números no cuadran, según informa el diario iLeón. Para empezar, porque la Comisión de Fiestas vendió todas las papeletas, pero supuestamente se devolvió algún décimo a la Administración de Lotería.

Por otro lado, en el pueblo también se cree que el problema se debe a que se vendieron más papeletas de las disponibles, y ahora no hay décimos que las sustenten. Cuando la Comisión envió las papeletas de los décimos ganadores al banco y a la administración, supuestamente apareció un nuevo lote de participaciones que no se había asociado a ningún décimo.

La Comisión de Fiestas de Villamanín ha convocado una reunión para los compradores de papeletas para explicar lo sucedido, frenar especulaciones y buscar una solución. La Comisión, en un comunicado, «ruega encarecidamente la asistencia, bien de forma presencial o mediante representación debidamente acreditada» de todos los poseedores de alguna participación, con la finalidad de «una correcta gestión del premio».

La Comisión «informar de forma transparente sobre el procedimiento de identificación, verificación y cobro del premio», pero también para aclarar una «situación sobrevenida que requiere ser explicada y abordada de manera conjunta». La cita, que se espera muy numerosa, es este viernes a las 18:00 horas en el salón de actos del Ayuntamiento de Villamanín.