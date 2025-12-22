La fortuna ha señalado este 22 de diciembre a León después de un nefasto 2025 marcado por los incendios que arrasaron la provincia este verano. El Gordo de la Lotería de Navidad ha regado tres de los pueblos afectados por el fuego de este verano, pero también de donde eran seis de los siete fallecidos en las minas de carbón de Asturias y Cangas de Narcea: La Bañeza, Villablino y Pola de Gordón.

Allí los vecinos se han despertado con la feliz noticia de que el primer premio ha dejado varios millones de euros a muchos de sus habitantes. El número 79.432, premiado con 4 millones de euros a la serie ha alegrado el día a muchos de los ciudadanos que hace tan solo unos meses fueron evacuados de sus casas y vieron arder sus localidades.

Además, en Villablino no sólo sufrieron incendios con gravísimos daños ambientales, sino que de allí eran seis de los siete mineros muertos en sendos accidentes en minas de carbón ocurridas este año en Asturias, en Zarréu y en Cangas de Narcea.

Asimismo, el centro de la Asociación de Familiares de Alzheimer y otras Demencias de Laciana, ubicado en Villablino (León), ha repartido 180 millones de euros en esta comarca y la de Babia con el Gordo.

«Ya era hora de que tocara algo bueno en esta comarca», ha celebrado la directora del centro, Isabel Bares, en declaraciones a Europa Press tras enterarse de que la lotería que venden cada año con la idea de «sacar un pequeño donativo» ha repartido suerte esta vez.

El centro ha vendido 45 series del 79.432, un número que llegó a este espacio desde la administración de Loterías 2 de Villablino que, a su vez, recibió el mismo por un intercambio con la 1 de La Bañeza.

Por su parte, en La Bañeza han vendido 117 series del primer premio en la administración de lotería situada en la céntrica Plaza Obispo Alcolea donde se instaló en agosto el puesto de mando avanzado de un incendio que se quedó a las puertas de esta localidad.

Este fuego provocó, de hecho, la muerte de dos jóvenes voluntarios que intentaban con su propia maquinaria defender su pueblo de la entrada de las llamas. Los dos fueron enterrados precisamente en La Bañeza.

En Laciana se jugaban 50 series del ansiado número. Asimismo, otras 15 series más cayeron en localidad de La Pola de Gordón, una zona duramente castigada a su vez por el cierre de la minería que era de largo su mayor sustento. Las restantes 16 series agraciadas son las que se han ido a una administración madrileña, siendo la única excepción de un Gordo muy leonés y en algo resarce un cúmulo de tragedias sufridas en el año.