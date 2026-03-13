EEUU confirma la muerte de los seis tripulantes del avión cisterna que se estrelló en Irak

El Ejército de Estados Unidos ha confirmado la muerte de los seis tripulantes del avión cisterna que se estrelló este jueves en Irak. No obstante, volvió a insistir en que el accidente «no se debió» a disparos contra la aeronave.

El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó de que «se ha confirmado el fallecimiento de los seis tripulantes del avión cisterna estadounidense KC-135 que se estrelló en el oeste de Irak», en un suceso ocurrido ayer 12 de marzo.

«Se están investigando las circunstancias del incidente. Sin embargo, la pérdida de la aeronave no se debió a fuego enemigo ni a fuego amigo», señaló el organismo en un mensaje publicado en sus redes sociales. Además, indicó que no revelará la identidad de los fallecidos hasta que sus familias sean notificadas.

La Resistencia Islámica en Irak dijo haber derribado dos aviones

Horas antes, la Resistencia Islámica en Irak —una alianza que agrupa a milicias proiraníes— aseguró haber derribado este avión cisterna y haber alcanzado otro más. Estas declaraciones se produjeron después de que Washington confirmara la «pérdida» de una aeronave de este tipo en el oeste del país.

En los últimos días, varias milicias proiraníes en Irak han llevado a cabo ataques contra instalaciones o intereses de Estados Unidos en territorio iraquí. Estas acciones se enmarcan en la respuesta a la ofensiva iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán, que hasta ahora ha causado más de 1.200 muertos, según cifras difundidas por las autoridades del país asiático.