Una ola de 20 metros asusta a la NASA: la imagen captada por un satélite que ha dejado a los expertos sin palabras

La imagen captada por un satélite de la NASA deja a los expertos sin palabras, una ola de 20 metros asusta a más de uno. La realidad es que tenemos por delante una serie de cambios y una naturaleza que puede ser un problema para muchos. Lo que nos espera detrás de este tipo de elementos puede acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca. Será el momento de poner en práctica unos estudios que pueden revelar el peligro escondido en un elemento natural que puede cambiarlo todo.

Estaremos muy pendientes de unos cambios que, sin duda alguna, acabarán marcando una diferencia importante. En estos días en los que realmente cada detalle cuenta, es momento de conocer en primera persona lo que nos estará esperando en estos días en los que realmente cada detalle cuenta y lo hace de una forma diferente. Este satélite ha captado un elemento realmente monstruoso que pone los pelos de punta a más de uno, la ola de 20 metros que tiene una capacidad destructiva que hay que tener en mente y que asusta a los expertos.

Esta imagen captada por un satélite ha dejado a los expertos sin palabras

Sin palabras se han quedado unos expertos que, sin duda alguna, pueden descubrirnos un plus de buenas sensaciones. De la mano de un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos marcará de cerca. Estaremos pendientes de un cambio de ciclo que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante.

Una novedad plena que acabará siendo lo que nos dará una imagen diferente de una naturaleza que puede alejarnos de lo que quizás nadie hubiera pensado. En estos días en los que realmente cada detalle cuenta y lo hace de una forma que sorprenderá a más de uno.

Estaremos a merced de un giro radical que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. En unos días en los que quizás los satélites pueden darnos más de una sorpresa del todo inesperada. Tocará saber qué es lo que puede pasar en breve, en estos días en los que quizás deberemos tener en mente determinados detalles que serán esenciales.

Los expertos se han quedado sin palabras al hacer realidad un cambio de tendencia que el mar nos hace ver y que puede ponernos los pelos de punta.

La NASA se asusta con esta ola de 20 metros

Los expertos de la NASA no salen de su asombro al descubrir una ola de 20 metros que realmente pone los pelos de punta a más de uno. Sobre todo, si tenemos en consideración que estaremos ante un fenómeno poco común que puede ser potencialmente peligroso.

Los expertos de Meteored nos explican que: «El océano todavía guarda escenas que parecen sacadas de una película, pero que ocurren lejos de cámaras, costas, puertos y costas habitadas. Una de ellas fue registrada desde el espacio: una ola de casi 20 metros de altura, equivalente a un edificio de unos seis pisos, fue medida en mar abierto durante una tormenta en el Pacífico Norte. El registro fue realizado por el satélite SWOT, una misión conjunta de la NASA y la agencia espacial francesa CNES. Su objetivo es estudiar la superficie del agua con una precisión inédita, permitiendo observar no solo el nivel del mar, sino también detalles de las olas, sus direcciones y la forma en que transportan energía a través del planeta».

Este fenómeno tuvo lugar hace unos años, pero no ha sido hasta esta fecha cuando se ha descubierto: «El fenómeno ocurrió el 21 de diciembre de 2024, durante el punto más intenso de la tormenta Eddie en el Pacífico Norte. En ese momento, el satélite SWOT pasó cerca del corazón del sistema y logró medir una altura significativa de ola de 19,7 metros. La altura significativa de ola no representa necesariamente una sola cresta aislada, sino el promedio de las olas más grandes observadas durante un período determinado. Antes de este registro, otros satélites ya habían medido olas desde 1991, pero ninguno había superado con claridad ese umbral en mar abierto. Esto no significa que nunca hayan existido olas mayores, sino que observarlas justo en el momento y lugar adecuados es extremadamente difícil. El océano es enorme, las tormentas son móviles y los satélites no siempre pasan por el centro de la acción».

Siguiendo con la misma explicación: «Lo más sorprendente no fue solo la altura de la ola, sino el recorrido de su energía. Las olas generadas por la tormenta Eddie se transformaron en marejadas capaces de desplazarse enormes distancias después de que el sistema comenzara a debilitarse. Según los datos analizados, esa energía viajó aproximadamente 24.000 kilómetros. Partió desde el Pacífico Norte, avanzó por el océano, cruzó el Paso Drake entre Sudamérica y la Antártida, y terminó alcanzando sectores del Atlántico tropical. Es decir, una tormenta muy lejana pudo dejar una huella física en regiones ubicadas al otro lado del planeta».