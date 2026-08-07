Dr. Rohit Lakhwani sobre los mosquitos «Tenemos evidencias de que están desarrollando resistencia a los insecticidas»

Tenemos evidencias de que están desarrollando resistencia a los insecticidas, este doctor experto en mosquitos hace saltar la voz de alarma. La realidad es que los mosquitos son una de las principales amenazas de medio mundo. Son un insecto que no sólo puede acabar siendo un foco de enfermedades infecciosas que pueden transmitirse a través de él. En determinados puntos del país tenemos focos de estos insectos que acaban convirtiéndose en una auténtica pesadilla en estos días.

Con el calor y el agua estancada de determinados cultivos, la proliferación de mosquitos acabará siendo una realidad. Deberemos tener en consideración algunos elementos que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estos días. Es hora de apostar claramente por lo que cada detalle puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Es momento de saber qué dicen los expertos en mosquitos que parece que lanzan una importante alerta que podría cambiarlo todo. Las evidencias que tenemos nos indican que los mosquitos pueden estar desarrollando una resistencia más que probada. Un riesgo ante una convivencia con el resto de las especies frente a esta plaga que se extiende por el mundo.

Sobre los mosquitos habla este estudio del Dr. Rohit Lakhwani

Los mosquitos se han convertido en el objeto de estudio de este experto que no duda en darnos algunos detalles importantes sobre este tipo de elemento que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días. Estaremos muy pendientes de estos estudios que parece que conocen bien el curso de una plaga que va en aumento.

Son plagas que aparecen ante unas condiciones contra las que es imposible descubrir. Estamos ante un cambio de tendencia en la manera de combatir las plagas, en este caso los mosquitos necesitan esa humedad y altas temperaturas que hace que proliferen rápidamente.

Al final lo que estamos viendo llegar son unos mosquitos que parece que van a llegar a una velocidad cada vez mayor. En número y condiciones y contra lo que será imposible luchar. En especial si vemos las cifras de los últimos tiempos, nos hace estar muy pendientes de un tipo de elemento que puede convertirse en un problema.

Es hora de saber qué es lo que puede pasar en un futuro en el que los mosquitos parece que estarán marcados por estos cambios que será esencial que tengamos en cuenta.

Tenemos evidencias de que están desarrollando resistencia a los insecticidas

La peor de las pesadillas se está cumpliendo con una plaga para la que no se puede tener las herramientas necesarias para luchar. A medida que avanzamos en el tiempo, nos damos cuenta de que los mosquitos acabarán siendo un problema en estos días.

Tal y como explica un reciente estudio de la Universidad de Nueva Deli: «Aedes aegypti sirve como vector primario para varias enfermedades arbovirales. La aparición de enfermedades transmitidas por Aedes ha suscitado preocupaciones en los sectores de la salud en todo el mundo. A pesar de la eficacia de los insecticidas sintéticos, su uso repetido y aleatorio en los campos ha hecho que los mosquitos sean resistentes, reduciendo su efectividad en los programas de control y causando riesgos ambientales. Por lo tanto, el presente estudio tuvo como objetivo evaluar la susceptibilidad de referencia de la α-cipermetrina a Ae. aegypti y comprender la participación de las enzimas de desintoxicación en su sistema de defensa».

Siguiendo con la misma explicación: » Los valores LC50 y LC90 de α-cipermetrina fueron del 0,00007% y 0,00059%, respectivamente. La exposición a la dosis de diagnóstico (10 µg/botella) causó un 97,91 % de mortalidad, lo que indica signos tempranos sospechosos de desarrollo de resistencia al insecticida, según las directrices de la OMS. El análisis de acoplamiento mostró la mayor afinidad de unión de la β-esterasa con α-cipermetrina (-9,4 kcal/mol), seguido de CYP450 (-8,8 kcal/mol), GST (-7,5 kcal/mol), α-esterasas (-7,1 kcal/mol) y AChE (-6,6 kcal/mol), lo que sugiere su participación variable pero significativa en la desintoxicación. Estos resultados fueron corroborados por la estimación bioquímica de las enzimas, revelando un aumento en los niveles de todas las enzimas de desintoxicación, excepto el GST, que mostró niveles disminuidos. El efecto máximo se registró en los niveles de β-esterasa, lo que resultó en un aumento de 21,41 veces en la actividad».

Los mosquitos pueden ser un problema que irá en aumento con el paso del tiempo: «l presente estudio muestra el impacto significativo de la α-cipermetrina en las enzimas de supervivencia y desintoxicación de Ae. aegypti. El acoplamiento molecular y la caracterización bioquímica de las enzimas de desintoxicación demostraron el papel principal de la β-esterasa, al tiempo que indica una contribución significativa de otras enzimas a la activación del sistema de defensa de Ae. aegypti. Este es el primer informe que desentraña los efectos de la α-cipermetrina en las enzimas de desintoxicación de Ae. aegypti a través del acoplamiento molecular validado por ensayos bioquímicos. El estudio mejora nuestra comprensión de los mecanismos de resistencia y destaca la importancia