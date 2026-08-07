Luna llena de agosto de 2026: cuándo, dónde y cómo ver la Luna del Esturión

La esperada y curiosa Luna del Esturión se convertirá en uno de los grandes atractivos del cielo nocturno durante el mes de agosto. Un fenómeno astronómico que se podrá contemplar fácilmente desde cualquier parte y que destaca por su idílico brillo y su color anaranjado cuando hace su aparición por el horizonte.

¿Cuándo se producirá?

Entre la noche del 27 y la madrugada del 28 de agosto de 2026, la luna llena obtendrá su máximo esplendor. Aunque, el momento perfecto para observarla será después de la puesta de sol, cuando la Luna aparezca por el horizonte y ofrezca una imagen llamativa del evento. Este satélite natural de la Tierra se podrá ver de un color amarillo o anaranjado por la dispersión de la luz en la atmósfera terrestre, un fenómeno conocido como dispersión de Rayleigh.

El característico nombre

El nombre de la Luna del Esturión tiene su origen en las tribus indígenas de Norteamérica. Estas tribus asociaban la luna llena de agosto con la mejor época para capturar esturiones en lagos y ríos. Un nombre que se popularizó e identifica el nombre de esta luna llena. Además, en otras culturas recibe otros nombres relacionados con las cosechas finales del verano.

Los expertos aconsejan

La mejor forma de contemplar esta luna es buscando un lugar que tenga el horizonte despejado y alejado de contaminación lumínica. A su vez, se puede observar sin ningún equipo especial; simplemente utilizando unos prismáticos o un telescopio se podrá apreciar con mayor detalle sus cráteres y relieves. Por otro lado, hay personas que fotografían la Luna cuando acaba de salir, ya que parece más grande debido a una ilusión óptica.

Un agosto lleno de magia

La Luna del Esturión entra en un mes de agosto único para los amantes de la astronomía, ya que este mes estará marcado por el eclipse solar total del 12 de agosto y la lluvia de meteoros de las Perseidas. Además, a esto hay que sumarle un eclipse parcial de la Luna a finales de mes, convirtiéndose en uno de los meses más intensos para mirar hacia arriba y conocer mejor el cielo nocturno.