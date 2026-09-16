Los expertos coinciden: se insta a los españoles a llenar el depósito del coche antes de mañana 17 de septiembre porque la subida de la gasolina puede ser descomunal

La subida de los carburantes vuelve a ser foco de debate y de preocupación de numerosos conductores españoles. Los precios tanto de la gasolina como del diésel se mantienen en sus máximos desde hace semanas debido a la tensión internacional y las dificultades en los mercados energéticos. Por eso, los expertos aconsejan a los conductores que llenen el depósito de gasolina antes de mañana. Los últimos datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea muestran cómo en la primera semana de septiembre el precio medio de la gasolina en España alcanzó los 1,816 euros por litro tras diez semanas de subidas repetitivas. En el caso del diésel, el litro se situaba en 1,795 euros.

Las recomendaciones

Los especialistas aconsejan que los conductores llenen el depósito de gasolina antes del jueves, ya que mañana se producirá una actualización de los precios europeos de los carburantes. El detonante principal se sitúa en las referencias disponibles, apuntando a que la evolución de los precios podría volver a reflejar el encarecimiento registrado durante los últimos días. Aunque será el contexto internacional el que determinará esta modificación de los precios, ya que la Comisión Europea asegura que las tensiones en Oriente Medio están generando cambios en los mercados energéticos.

Así que las recomendaciones se basan en adelantar una compra necesaria si se quiere reducir el riesgo de pagar más por llenar el depósito del vehículo. Además, en numerosas estaciones de servicio el precio del litro supera ya los dos euros, sobre todo en algunas zonas de España. Una posible subida que se reflejará de manera diferente dependiendo de la gasolinera. A esto hay que añadir que la comparación de los precios antes de repostar funciona como un factor clave para ahorrar dinero. Una situación que afectará a vehículos tanto de gasolina como de diésel.

La diferencia de precios

Una de las cuestiones más llamativas de las últimas semanas es que la gasolina está más cara que el diésel por primera vez desde el mes de marzo. La diferencia de precios se produce por las distintas bonificaciones fiscales aplicadas a cada carburante.

La bonificación para el diésel

Este mes de septiembre, el diésel contará con una bonificación de 20 céntimos por litro, todo lo contrario a la gasolina, que dispondrá de una reducción de tan sólo cinco céntimos. Unas ayudas que se mantendrán vigentes hasta finales de septiembre y supondrán un alivio para el bolsillo de los conductores. Por lo tanto, aquellas personas que tengan previsto realizar un desplazamiento y necesiten rellenar el depósito podrán hacerlo de manera más económica hasta antes del jueves 17 de septiembre.