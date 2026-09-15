Esta es la semana de septiembre en la que de alguna manera, sí o el sí, el ritmo habitual que teníamos antes de las vacaciones ya se ha recuperado por completo. De este modo, muchos son los conductores que todos los días van a trabajar o también, cogemos el coche para llevar a los niños al colegio. Sea cuál sea el motivo, antes de que arranquemos el coche conviene echar un vistazo a cómo se mueve el precio del combustible, porque las diferencias entre unas estaciones de servicio y otras pueden ser de varios céntimos por litro, algo que a lo largo del mes acaba notándose en el bolsillo y más ahora que la rebaja que se aplica es de tan sólo 5 céntimos el litro.

Recordemos que desde que estallara la guerra en Irán, se han ido aplicado distintas rebajas al combustible. La primera de todas fue la mayor con el anuncio de la rebaja en el IVA del combustible, pero luego al llegar el verano se pasó primero a quince céntimos el litro, luego diez y al final, los cinco céntimos actuales. De ahí que notemos que el precio incluso ha subido y que sea clave, usar herramientas como el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, que recopila en tiempo real los precios que las propias gasolineras están obligadas a declarar. Gracias a ella, cualquiera puede consultar antes de salir de casa cuáles son las estaciones más económicas de su zona, filtrando por comunidad, municipio y tipo de combustible, y así evitar sorpresas al llegar al surtidor. Veamos entonces a continuación, cuál es el precio de la gasolina hoy 15 de septiembre y dónde están las gasolineras más baratas de Madrid

Precio de la gasolina hoy 15 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Con los datos actualizados este martes por la mañana, estas son las gasolineras y estaciones de servicio más baratas para repostar en Madrid.

Gasolina 95

Energy . Alcalá de Henares. Calle Perú, 31. Precio: 1.599 €/l .

. Alcalá de Henares. Calle Perú, 31. Precio: . Petroprix . Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.629 €/l .

. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: . Ballenoil . Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,9. Precio: 1.639 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,9. Precio: . Gasexpress . Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 3. Precio: 1.639 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 3. Precio: . Plenergy . Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 60. Precio: 1.639 €/l .

. Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 60. Precio: . Ballenoil . Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 5. Precio: 1.639 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 5. Precio: . Petroprix . Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: 1.639 €/l .

. Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: . Ballenoil . Alcalá de Henares. Calle Varsovia, 2. Precio: 1.639 €/l .

. Alcalá de Henares. Calle Varsovia, 2. Precio: . Plenergy . Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 9. Precio: 1.639 €/l .

. Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 9. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: 1.649 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: . T9 . Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: 1.649 €/l .

. Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: . T9 . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: 1.649 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: 1.649 €/l .

. Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: . Petroprix . Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: 1.649 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: . Plenergy . Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: 1.649 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: . Ballenoil . Alcalá de Henares. Calle Antonio Suárez, 4. Precio: 1.669 €/l .

. Alcalá de Henares. Calle Antonio Suárez, 4. Precio: . Ballenoil . Las Rozas de Madrid. Calle Cabo Rufino Lázaro, 7. Precio: 1.675 €/l .

. Las Rozas de Madrid. Calle Cabo Rufino Lázaro, 7. Precio: . Ballenoil . Majadahonda. Calle Cereza, 4. Precio: 1.675 €/l .

. Majadahonda. Calle Cereza, 4. Precio: . Petroprix . Majadahonda. Calle El Barbero de Sevilla, 2. Precio: 1.675 €/l .

. Majadahonda. Calle El Barbero de Sevilla, 2. Precio: . Plenergy . Villanueva del Pardillo. Calle Los Boleros, s/n. Precio: 1.675 €/l .

. Villanueva del Pardillo. Calle Los Boleros, s/n. Precio: . Las Palmeras . Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: 1.679 €/l .

. Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: . Ballenoil . Pinto. Carretera M-841, km 1. Precio: 1.699 €/l .

. Pinto. Carretera M-841, km 1. Precio: . Ballenoil . Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: 1.699 €/l .

. Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle Enebro, 17. Precio: 1.699 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Enebro, 17. Precio: . Supeco. Alcalá de Henares. Polígono La Garena, avenida de Europa, s/n. Precio: 1.699 €/l.

Gasolina 98

Loucos A.S. El Toro . Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,230. Precio: 1.755 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,230. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.799 €/l .

. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . Alcampo . Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.809 €/l .

. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: . Confor Auto . Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1.825 €/l .

. Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: . Alcampo . Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.839 €/l .

. Madrid. Calle José Paulete. Precio: . E.Leclerc . Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1.849 €/l .

. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: . Alcampo . Colmenar Viejo. C.C. Alcampo, calle Tejera, 2. Precio: 1.849 €/l .

. Colmenar Viejo. C.C. Alcampo, calle Tejera, 2. Precio: . Merodio . Colmenar Viejo. Calle Cerro San Pedro, 4. Precio: 1.859 €/l .

. Colmenar Viejo. Calle Cerro San Pedro, 4. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: 1.859 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: . Confort Auto . La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: 1.875 €/l .

. La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: . Super Oil . Mejorada del Campo. Calle Aragón, 18. Precio: 1.879 €/l .

. Mejorada del Campo. Calle Aragón, 18. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. C.C. Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.899 €/l .

. Fuenlabrada. C.C. Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.899 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1.929 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: . Shell . Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina con calle Julio Palacios, s/n. Precio: 1.929 €/l .

. Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina con calle Julio Palacios, s/n. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4,900. Precio: 1.929 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,900. Precio: . Galp . Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: 1.939 €/l .

. Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: . Galp . Majadahonda. Calle Mariano Alcaraz, polígono industrial El Carralero, s/n. Precio: 1.944 €/l .

. Majadahonda. Calle Mariano Alcaraz, polígono industrial El Carralero, s/n. Precio: . Q8 . Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: 1.949 €/l .

. Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: . Henergy . Serranillos del Valle. Calle Jazmines, 12. Precio: 1.957 €/l .

. Serranillos del Valle. Calle Jazmines, 12. Precio: . Shell . Móstoles. Glorieta de los Jazmines, s/n. Precio: 1.959 €/l .

. Móstoles. Glorieta de los Jazmines, s/n. Precio: . Shell . Alcorcón. Calle Polvoranca, 158. Precio: 1.969 €/l .

. Alcorcón. Calle Polvoranca, 158. Precio: . Shell . Fuente el Saz de Jarama. Carretera M-117, km 3,100. Precio: 1.969 €/l .

. Fuente el Saz de Jarama. Carretera M-117, km 3,100. Precio: . Carrefour . Rivas-Vaciamadrid. Polígono Santa Ana, avenida de la Técnica, s/n. Precio: 1.979 €/l .

. Rivas-Vaciamadrid. Polígono Santa Ana, avenida de la Técnica, s/n. Precio: . Star Petroleum. Madrid. Calle Seseña, 40. Precio: 1.989 €/l.

Diésel

Ballenoil . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: 1.649 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: . T9 . Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: 1.649 €/l .

. Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: . T9 . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: 1.649 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: 1.649 €/l .

. Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: . Petroprix . Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: 1.649 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: . Petroprix . Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.649 €/l .

. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: . Plenergy . Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: 1.649 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: . Ballenoil . Colmenar Viejo. Calle del Tomillo, 4. Precio: 1.667 €/l .

. Colmenar Viejo. Calle del Tomillo, 4. Precio: . Petroprix . Colmenar Viejo. Avenida de los Reyes, 2. Precio: 1.667 €/l .

. Colmenar Viejo. Avenida de los Reyes, 2. Precio: . Ballenoil . Pinto. Carretera M-841, km 1. Precio: 1.668 €/l .

. Pinto. Carretera M-841, km 1. Precio: . Ballenoil . Las Rozas de Madrid. Calle Cabo Rufino Lázaro, 7. Precio: 1.675 €/l .

. Las Rozas de Madrid. Calle Cabo Rufino Lázaro, 7. Precio: . Ballenoil . Majadahonda. Calle Cereza, 4. Precio: 1.675 €/l .

. Majadahonda. Calle Cereza, 4. Precio: . Petroprix . Majadahonda. Calle El Barbero de Sevilla, 2. Precio: 1.675 €/l .

. Majadahonda. Calle El Barbero de Sevilla, 2. Precio: . Plenergy . Villanueva del Pardillo. Calle Los Boleros, s/n. Precio: 1.675 €/l .

. Villanueva del Pardillo. Calle Los Boleros, s/n. Precio: . Plenergy . Parla. Calle Nantes, 119. Precio: 1.677 €/l .

. Parla. Calle Nantes, 119. Precio: . Alcampo . Colmenar Viejo. C.C. Alcampo, calle Tejera, 2. Precio: 1.677 €/l .

. Colmenar Viejo. C.C. Alcampo, calle Tejera, 2. Precio: . Ballenoil . Parla. Avenida Cerro del Rubal, 7. Precio: 1.677 €/l .

. Parla. Avenida Cerro del Rubal, 7. Precio: . Ballenoil . Alcorcón. Calle Dublín, 4. Precio: 1.685 €/l .

. Alcorcón. Calle Dublín, 4. Precio: . Petroprix . Alcorcón. Calle Paraguay, esquina con avenida de América, s/n. Precio: 1.685 €/l .

. Alcorcón. Calle Paraguay, esquina con avenida de América, s/n. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Avenida San Martín de Valdeiglesias, 9. Precio: 1.685 €/l .

. Alcorcón. Avenida San Martín de Valdeiglesias, 9. Precio: . Ballenoil . Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,9. Precio: 1.687 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,9. Precio: . Gasexpress . Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 3. Precio: 1.687 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 3. Precio: . Plenergy . Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 60. Precio: 1.687 €/l .

. Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 60. Precio: . Ballenoil . Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 5. Precio: 1.687 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 5. Precio: . Petroprix. Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: 1.687 €/l.

Con estos listados ya podemos ver dónde es más barato repostar este martes 15 de septiembre, pero si deseas consultar tú mismo, puedes entrar en el Geoportal y hacer consulta en pocos minutos, viendo además resultados en forma de mapa como este que te mostramos para filtrar mejor lo que te aparece y ver más rápidamente dónde está la gasolinera más cercana a tu ubicación: