Ayuso entra en campaña y retrata a Sánchez: rebajará 9.000 € en impuestos para comprar una vivienda de segunda mano

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este lunes dos nuevas rebajas de impuestos para facilitar la compra de vivienda a los menores de 40 años, con un ahorro estimado de 116 millones de euros al año. La principal permitirá a los jóvenes que adquieran un piso de segunda mano pagar hasta 9.000 euros menos en impuestos.

La medida consiste en un nuevo tipo reducido del 4% en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para la compra de vivienda habitual de segunda mano, frente al 6% actual. Supone pagar un tercio menos de cuota, siempre que el inmueble no supere los 450.000 euros.

El Gobierno regional calcula que se beneficiarán cerca de 40.000 jóvenes, con un ahorro conjunto de 114 millones de euros anuales y una media de 2.850 euros por persona. Como ejemplo, una pareja que compre un piso de 300.000 euros pagará 12.000 euros por este impuesto, frente a los 30.000 que abonaría en comunidades como Cataluña.

La segunda rebaja afecta al Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, que grava la compra de vivienda nueva. El tipo pasará del 0,75% al 0,4%, con un ahorro previsto de 2,1 millones de euros al año para 4.200 jóvenes madrileños.

Ambas medidas entrarán en vigor el 1 de enero de 2027 y se incluirán en los Presupuestos regionales del próximo año, cuyo proyecto de ley aprobará el Consejo de Gobierno este mes de octubre. Con ellas, los menores de 40 años se equiparan a las familias numerosas, que ya disfrutan de esta bonificación en la región.

Díaz Ayuso ha hecho el anuncio en un encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum. Según el Ejecutivo autonómico, desde 2019 se han aprobado 35 bajadas de tributos, con otras cuatro en previsión, que han supuesto un ahorro de 47.761 millones de euros para los ciudadanos.

«Sánchez sólo ha mentido desde Moncloa»

En el mismo acto, la presidenta madrileña ha valorado el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de convocar elecciones generales para el 29 de noviembre. «Sánchez se va porque ya no puede más», ha afirmado Díaz Ayuso, que le ha acusado de intentar «victimizarse» y ha asegurado que «solo ha mentido nuevamente desde ese mitin que acaba de ofrecernos en La Moncloa», por no reconocer que «ni le dan los números ni puede seguir con esta farsa durante más tiempo».

«Nos duele profundamente cómo España está siendo pisoteada y está siendo devastada a gran velocidad», ha añadido. A su juicio, «si esto no lo remediamos a tiempo, y hoy se abre la gran oportunidad nuevamente, las nuevas generaciones no van a heredar nada de lo que nosotros hemos conocido».

La dirigente popular ha planteado la cita electoral como «otra vez una vieja batalla entre comunismo o libertad» que «se va a librar ahora en las urnas», y ha asegurado que su partido está preparado. También ha cargado contra el PSOE, al que ve «secuestrado por la podredumbre de una dirección que ha entregado su alma a ideologías trasnochadas, a los nacionalistas, a los bilduetarras».