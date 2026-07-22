Madrid sí construirá Vivienda: Ayuso aprueba un proyecto que recortará 8 años de burocracia para edificar

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado este miércoles el Proyecto de Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región (LIDER), una nueva Ley del Suelo con la que el Ejecutivo madrileño busca agilizar el desarrollo urbanístico y reducir los plazos de tramitación de planes urbanísticos de los actuales doce años a un máximo de cuatro.

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, ya adelantó el pasado mes de junio la intención del Gobierno regional de aprobar la medida en Consejo antes del verano y presentarla a la Asamblea antes de que acabe el año, un calendario que finalmente se ha cumplido. En rueda de prensa, Novillo ha destacado que la norma se ha elaborado de una manera «participativa» tras un «trabajo intenso de todo el Gobierno», subrayando que se trata de «una de las leyes más trabajadas».

La reforma llega, además, en un contexto en el que el propio sector inmobiliario lleva años denunciando la lentitud del urbanismo español. El proceso de generar suelo finalista está lastrado por informes sectoriales que a veces tardan años en llegar, lo que dilata el trámite de media más de una década, pudiendo alcanzar los 20 años en los casos más complejos.

Planes Estratégicos Municipales

La principal novedad de la norma es la implantación de los Planes Estratégicos Municipales (PEM), que permitirán a los ayuntamientos aprobar su planeamiento urbanístico en un plazo de entre cuatro y seis años, frente a los casi doce actuales. El planeamiento de desarrollo, por su parte, pasará de siete a cuatro años, pudiendo completarse en solo uno en determinados supuestos.

El Gobierno regional ha señalado que 42 municipios, entre ellos Madrid capital, ya han iniciado la elaboración de sus PEM al amparo de la normativa aprobada en 2024.

Menos categorías de suelo

LIDER simplifica también la clasificación del suelo, que pasará de cinco categorías a tres —urbanizado, rural protegido y rural no protegido—, con el objetivo de aportar mayor seguridad jurídica a propietarios, administraciones e inversores.

La norma refuerza además las competencias municipales: los ayuntamientos de más de 15.000 habitantes podrán aprobar todos sus instrumentos de planificación urbanística, mientras la Comunidad de Madrid mantendrá las funciones de control de legalidad.

Regeneración de barrios

Entre las novedades del texto figura un nuevo sistema que permitirá a los ayuntamientos acometer actuaciones de regeneración urbana y remodelación de barrios, tanto en espacios públicos como privados, sin que el coste recaiga sobre los vecinos.

Para los municipios de menor tamaño, la ley contempla un régimen específico y un servicio de acompañamiento técnico de la Comunidad de Madrid para elaborar sus planes y tramitar los estudios e informes necesarios. En suelo rural, además, se simplifica la puesta en marcha de actividades agrícolas y ganaderas, cuya autorización pasará a los propios ayuntamientos.

Cambios en la ley de espectáculos públicos

El proyecto modifica también la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas (LEPAR), vigente desde hace casi tres décadas, para adaptarla al ocio, la cultura, la gastronomía y los grandes eventos. Los municipios de más de 20.000 habitantes autorizarán directamente los grandes eventos, se actualiza el régimen sancionador y se prohíbe el uso de llama viva, fuego abierto y pirotecnia en hostelería y ocio sin espacios habilitados.

El Gobierno regional enmarca LIDER dentro de sus medidas para agilizar la vivienda, junto a la Ley 3/2024 de medidas urbanísticas para vivienda protegida y la Aceleradora Urbanística regional, con la que asegura haber impulsado proyectos para 17.600 viviendas.