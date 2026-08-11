España invierte 22.000 millones menos en construcción desde 2024 pese a la escasez de vivienda del país

La inversión en construcción sigue siendo uno de los principales problemas de la vivienda en España. En concreto, nuestro país ha invertido 22.000 millones menos en construcción desde 2024 pese a la gran escasez de vivienda del país.

De esta forma, tras alcanzar 61.706 millones de euros en inversión durante el primer semestre de 2024, el presupuesto descendió hasta 44.226 millones en 2025 y vuelve a caer este año hasta 39.711 millones, encadenando dos ejercicios consecutivos de retroceso. Además, como el presupuesto destinado a esos proyectos descendió hasta 39.711 millones de euros, supone una caída interanual del 10,2%. En consecuencia, el mercado ha perdido cerca de 22.000 millones de euros de inversión desde 2024.

La evolución del número de obras también dibuja un escenario muy distinto, ya que se hacen casi las mismas obras, pero con mucho menos dinero. Principalmente, entre enero y junio se ejecutaron 26.779 obras, apenas un 0,5% menos que en el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, el presupuesto destinado a esos proyectos descendió hasta 39.711 millones de euros, lo que supone una caída interanual del 10,2% y hasta un 36% menos que hace dos años, como revela el estudio de DoubleTrade.

Frente al fuerte ajuste presupuestario, el volumen de actividad ha mostrado una evolución tendente a la estabilidad donde el sector continúa construyendo prácticamente el mismo número de proyectos, aunque con una inversión notablemente inferior. Así, las obras residenciales muestran una tendencia positiva. Con 6.081 proyectos registrados en el primer semestre, las viviendas se sitúan como el tipo de edificación que registra un mayor volumen de obras. Además, se construye un 3,1% más de viviendas respecto al mismo periodo del año pasado y hasta un 18,7% más que en 2024, plasmando la reacción del mercado inmobiliario español como pulmón del sector.

El 71% de las obras son reformas, frente a sólo un 26% de nueva construcción

Por otro lado, el 71% de las obras son reformas, frente a sólo un 26% de nueva construcción. Por tanto, el peso de la reforma también continúa siendo mayoritario. Siete de cada diez actuaciones (71%) registradas durante el semestre corresponden a este tipo de intervención, frente al 26% de nueva construcción. Asimismo, la edificación mantiene aproximadamente dos tercios (66%) de toda la actividad constructiva nacional.

Igualmente, España continúa enfrentando una escasez significativa de oferta habitacional, especialmente en zonas urbanas y turísticas. Este desequilibrio ha incentivado tanto la promoción privada como la inversión pública en nuevos desarrollos residenciales, ya que la inversión pública no evita el desplome global. Además, la demanda contenida tras años de encarecimiento y la necesidad de cumplir con objetivos de sostenibilidad y eficiencia energética están impulsando reformas y rehabilitaciones, que ya representan siete de cada diez obras.