El sector inmobiliario prevé movilizar 77.584 millones de euros y 53,2 millones de metros cuadrados de superficie edificable entre 2026 y 2031. Sin embargo, únicamente cuenta con invertir 17.639 millones (el 22,7%) en construir viviendas asequibles en España.

Un análisis elaborado por el equipo de Real Estate de EY-Parthenon destaca que el crecimiento del volumen económico previsto «no responde tanto a un aumento significativo de la oferta futura como al encarecimiento del propio proceso constructivo». Es decir, construirán prácticamente las mismas dimensiones, pero gastarán más dinero.

De esta forma, el informe destaca que, pese al aumento de gasto, el pipeline institucional se mantiene prácticamente estable en superficie, con un retroceso mínimo del 0,1% respecto a la edición anterior del informe, lo que atribuye «en buena medida a la incertidumbre política y regulatoria que rodea al mercado de la vivienda en España».

Uno de los hechos que ha generado desconfianza en el mercado ha sido, por ejemplo, el aplazamiento a septiembre de la aprobación del decreto de vivienda, que incluía medidas como la prórroga de dos años para determinados contratos de alquiler.

Construir con costes disparados

En el documento, la consultora señala, además, que la inversión estimada aumenta un 7,2%, lo que pondría de manifiesto el impacto que siguen teniendo la energía, los materiales de construcción, el transporte y la cadena de suministro sobre los costes de desarrollo inmobiliario.

«El sector no prevé construir significativamente más superficie que hace un año, pero sí necesita movilizar un mayor volumen de capital para desarrollar proyectos similares, como consecuencia directa del aumento de los costes de construcción», resume en un comunicado.

En concreto, se espera movilizar 24.367 millones en 2026, 30.224 millones en 2027, 14.084 millones en 2028, 7.064 millones en 2029, 1.656 millones en 2030 y 189 millones en 2031.

¿Qué se construirá hasta 2031?

En cuanto al desglose de la actividad constructora en el periodo mencionado, apunta que los segmentos living y hoteles seguirán concentrando la mayor parte de la misma, liderada por el residencial clásico, que alcanzará los 36.096 millones de euros de inversión prevista (un 46,5% del total). Por su parte, el segmento hotelero se llevará 11.300 millones (el 14,6%).

La evolución del segmento residencial continúa sustentándose en el «desequilibrio estructural» existente entre oferta y demanda en los principales mercados residenciales del país, lo que sigue impulsando el interés de inversores institucionales y el desarrollo de nuevos proyectos de vivienda libre, alquiler profesionalizado y vivienda asequible con participación público-privada.

Por el contrario, el sector hotelero «mantiene su fortaleza» apoyado en el atractivo turístico de España y en el creciente interés por activos de calidad, sobre todo en destinos urbanos y vacacionales consolidados, analiza.

Asimismo, el informe prevé que la rentabilidad futura dependerá «cada vez más» de la capacidad para optimizar procesos constructivos, reducir ineficiencias y adaptar los proyectos a un entorno más exigente desde el punto de vista financiero y operativo, y atribuye «una importancia creciente» a la industrialización, la construcción off-site o la digitalización de procesos y la mejora de la planificación.

Además, sostiene que el sector «deberá afrontar el reto de mantener los estándares de calidad y sostenibilidad de los activos». Los autores del informe estiman que los desarrollos identificados generarían aproximadamente 23,9 millones de toneladas de CO2e bajo escenarios convencionales de construcción, pero añaden que la incorporación de soluciones bajas en carbono permitiría evitar hasta 7,2 millones de toneladas de emisiones.