El Gobierno sólo convence a 14 propietarios en toda España para que le vendan su casa y crear alquileres asequibles

El Gobierno de Sánchez también fracasa en su mega operación de compra de casas a ciudadanos particulares. Según ha registrado el propio Ministerio de Vivienda, la entidad estatal Casa 47 sólo ha recibido desde que lanzó la propuesta de compra de pisos un total de 131 inmuebles, agrupados en 14 ofertas. Es decir, únicamente 14 propietarios de toda España han ofrecido su casa al Ejecutivo.

Cabe recordar que la convocatoria pública estaba dotada con 100 millones de euros y consistía en adquirir viviendas a particulares y empresas en todo el territorio nacional con el objetivo de incorporarlas al parque estatal en forma de alquiler asequible.

Pese a ello, según los datos aportados por el Ministerio que lidera Isabel Rodríguez, el 88% de los inmuebles ofrecidos al Ejecutivo (115) pertenecen a empresas, mientras que únicamente el 12% restante (16 pisos) corresponden a ciudadanos individuales. De todo el país, sólo unos pocos españoles han ofrecido su casa al Estado.

En cuanto a la distribución geográfica de los inmuebles ofertados en esta convocatoria, Casa 47 ha detallado que estos se encuentran localizados mayoritariamente en las comunidades autónomas de Andalucía, Castilla y León, Cataluña y Extremadura.

100 millones para 131 pisos

El Gobierno, sin embargo, no ha aportado más detalles sobre cómo va a repartir la millonaria partida presupuestaria que anunció que dedicaría a la compra de viviendas privadas.

En principio Casa 47 iniciará ahora la revisión de toda la documentación presentada para verificar que las viviendas cumplen las condiciones técnicas y jurídicas establecidas en las bases.

Además los de Sánchez realizarán una «valoración individualizada», atendiendo a criterios «objetivos y de interés público», tales como su adecuación al planeamiento urbanístico, el cumplimiento de condiciones técnicas y de habitabilidad o la adecuación a la demanda territorial.

Con todo ello, según han indicado desde Casa 47, el presupuesto de 100 millones de euros se destinará precisamente a «satisfacer el precio de adquisición», los gastos e impuestos que deriven de la compraventa y, en su caso, el coste de las actuaciones necesarias para su adecuación, mejora o rehabilitación.

Una vez resuelto este procedimiento mediante concurso, y «siempre que exista» crédito presupuestario disponible, se procederá a la adquisición por adjudicación directa hasta el agotamiento del remanente presupuestario o hasta que así lo acuerde motivadamente el órgano de contratación.

Favorece a grandes tenedores

Asimismo, como publicaba este medio hace unos meses, lo que a priori se planteaba como una oportunidad podría llegar a enriquecer a grandes tenedores y fondos buitre y contribuir al desahucio de okupas.

En el pliego de la licitación consultado por OKDIARIO el Gobierno establecía que las «ofertas conjuntas», es decir, de más de una vivienda e incluso de bloques de pisos, favorecerán a la hora de ganar el concurso público al candidato que así presente su propuesta.

De hecho, en el texto destacan que «ese volumen puede sumar puntos adicionales según el número de viviendas presentadas en la misma propuesta (…) Por ejemplo, de 2 a 5 viviendas o más de 5».

De la misma forma, explican que se podrá presentar como propuesta cualquier vivienda de entre 40 y 120 metros cuadrados, que no disponga de protección pública y que, entre otros requisitos, no tenga okupas.

En el pliego la entidad pública de vivienda lo deja claro: «La vivienda debe transmitirse libre de arrendatarios u ocupantes». De esta manera, los grandes tenedores podrían ejecutar ellos mismos los lanzamientos y ofrecer al Ministerio de Vivienda sus pisos en packs a cambio de una atractiva ganancia económica sacada de las arcas públicas.