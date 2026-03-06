Casa 47 gastará 100 millones en comprar viviendas privadas para convertirlas en alquileres públicos

El Consejo Rector de la Entidad Estatal de Vivienda Casa 47, adscrita al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, ha aprobado las bases una convocatoria pública de 100 millones de euros para adquirir viviendas privadas por toda España e incorporarlas al parque público para sacarlas al mercado en forma de alquiler asequible.

Las personas físicas o jurídicas interesadas podrán presentar sus propuestas a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en la Plataforma de Contratación del Sector Público, que se lanzará en los próximos días, y el proceso estará abierto durante cuatro meses a partir de es momento.

El concurso público priorizará las ofertas localizadas en zonas de mercado residencial tensionado, es decir, aquellas áreas donde los hogares destinan más del 30% de sus ingresos a costear la vivienda, aunque también se valorará la oferta de bloques completos o conjuntos de viviendas.

Además, el concurso atenderá a criterios objetivos y de interés público, tales como su adecuación al planeamiento urbanístico, el cumplimiento de condiciones técnicas y de habitabilidad, la eficiencia económica de la operación y la adecuación a la demanda territorial.

Características de las casas

Asimismo, se podrá presentar como propuesta cualquier vivienda de entre 40 y 120 metros cuadrados, que no disponga de protección pública y que, entre otros requisitos, estar edificadas en altura.

También deben ser viviendas exteriores, con huecos a la calle o patios que cumplan las dimensiones mínimas, y sin dormitorios ciegos; deben contar con ascensor si se trata de viviendas situadas por encima de un cuarto piso, así como tener la Inspección Técnica de Edificios (ITE) favorable.

Además, deberán contar con al menos cocina, salón o estancia principal y baño completo, aunque se admiten también los lofts y estudios. Se deberá entregar la vivienda vacía, salvo los elementos fijos e instalaciones de la misma, así como el equipamiento de cocina.

Comprará por debajo de mercado

Casa 47 comprará por el precio que se ofrezca en la propuesta, siempre y cuando se adecue al valor de tasación de la vivienda y no exceda del precio medio de venta que marca el Portal Estadístico del Notariado en cada zona.

Así, el precio de adquisición será automáticamente el menor de estos tres valores: oferta del vendedor; valor de tasación oficial (Banco de España – tasador homologado); precio medio en euros por metro cuadrado según el precio de venta que marque el Portal Estadístico del Notariado.

Desde la Entidad Estatal de Vivienda han indicado que este triple filtro asegura que el Estado nunca paga por encima del mercado real. Así, por ejemplo, una vivienda de 70 metros cuadrados en una zona donde el precio medio de venta sea de 2.000 euros por metro cuadrado, tendrá un precio máximo de 140.000 euros.

Cubre impuestos y rehabilitaciones

El presupuesto de la convocatoria se destinará a cubrir el precio de adquisición de las viviendas, así como todos los gastos e impuestos que se deriven de su compraventa y, en su caso, el coste de las actuaciones necesarias para su adecuación, mejora o rehabilitación, siempre que el coste total no supere el 110% del valor de tasación.

Además, la convocatoria premia la calidad, la accesibilidad y la eficiencia energética. De este modo, las viviendas que cumplan con la normativa de accesibilidad universal, las que hayan sido rehabilitadas recientemente de forma integral, o aquellas con calificación energética A, B o C obtendrán mayor puntuación en la adjudicación.

Desde Casa 47 han recalcado que el objetivo que se persigue con esta convocatoria es poner todos los recursos del Estado al servicio del derecho a la vivienda, contribuye al objetivo de ampliar el parque estatal de vivienda para alcanzar cuanto antes estándares europeos (8%).