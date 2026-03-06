El Parlamento de Alemania, conocido como Bundestag, ha aprobado eliminar las ayudas y subsidios para los parados que rechacen ofertas de empleo con los votos a favor de 321 diputados (268 en contra y dos abstenciones). Se trata de una reforma de la prestación social no contributiva, conocida como pago ciudadano, que añade sanciones más estrictas para aquellas personas que no cooperen con las agencias de empleo en su integración en el mercado laboral.

La reforma fue negociada en un contexto de tensiones entre los socios del Gobierno, la Unión Cristianodemócrata (CDU) y el Partido Socialdemócrata (SPD). Este último había impulsado el llamado pago ciudadano durante la legislatura anterior, aunque finalmente tuvo que ceder ante la presión ejercida por el partido del canciller, Friedrich Merz.

Durante el debate parlamentario previo a la votación, el SPD defendió que la reforma no implica una transformación del sistema, sino que se limita a introducir ajustes para «afinar» el modelo actual y facilitar la integración de los desempleados de larga duración en el mercado de trabajo. «Las sanciones afectan a los menos, pues, para quien cumple las reglas, no cambia nada», defendió el diputado socialdemócrata Jens Peick.

Los cambios fueron criticados como insuficientes por Alternativa para Alemania (AfD), principal fuerza de la oposición, que denunció un supuesto fraude masivo entre los receptores de ayudas sociales y aseguró que «trabajar ya no merece la pena» en Alemania.

Por el motivo contrario, Alianza 90/Los Verdes y La Izquierda se posicionaron en contra del endurecimiento de las sanciones a los parados de Alemania que rechacen insertarse en el mercado laboral. Estos partidos consideran que estas medidas contribuyen a generar desconfianza, estigmatizan a los sectores más vulnerables de la sociedad y debilitan el Estado del bienestar.

Los parados de Alemania

Con el nuevo sistema, que todavía debe recibir el visto bueno de la cámara territorial alemana, el Bundesrat, quien no acuda a una citación de la agencia de empleo recibirá de inmediato una segunda convocatoria y, si tampoco se presenta, su prestación será recortada en un 30%.

Si el beneficiario de la ayuda tampoco acude a una tercera cita, la prestación quedará suspendida por completo. En un paso posterior, si continúa sin cooperar, la agencia de empleo dejará además de cubrir el pago del alquiler.

No obstante, el Gobierno de Alemania ha precisado que, a la hora de aplicar las sanciones a los parados, se tendrán en cuenta circunstancias personales que puedan actuar como atenuantes, como, por ejemplo, situaciones de enfermedad.

Los periódicos germanos han especulado con la idea de que el Tribunal Constitucional del país pueda obstaculizar la reforma laboral, puesto que, según la interpretación de este órgano, el Estado tiene la obligación de garantizar para cada individuo que no pueda mantenerse por sí mismo un «mínimo para una existencia digna».

Aproximadamente, 5 millones de personas perciben en Alemania la prestación social no contributiva, por la que una persona sin dependientes a su cargo recibe 563 euros al mes.