Cuándo es el Carlos Alcaraz – Dimitrov del Masters 1000 de Indian Wells 2026: a qué hora empieza el partido y dónde ver por TV en directo y en vivo online

Carlos Alcaraz debuta en el Masters 1000 de Indian Wells 2026 enfrentándose a Grigor Dimitrov en lo que, sin duda, será un partido apasionante en esta segunda ronda. El murciano espera conseguir su tercer título en este torneo californiano, aunque hay que recordar que es Jack Draper el que está defendiendo el título en Estados Unidos. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo todo lo que ocurra en el choque del número uno del ranking de la ATP.

A qué hora juega Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Indian Wells 2026 contra Dimitrov

Carlos Alcaraz arranca su participación en este Masters 1000 de Indian Wells 2026 en segunda ronda, ya que estaba exento de jugar en la primera de este torneo que se celebra en California y que es considerado como el quinto Grand Slam, aunque no tiene dicha categoría. El murciano debutará en esta competición que ha conseguido ganar en dos ocasiones ante el búlgaro Grigor Dimitrov, que consiguió ganar en su primer encuentro al francés Térence Atmane por 6-4, 5-7 y 6-4.

A lo largo de la historia de este mítico torneo que se celebra en el Indian Wells Tennis Garden son varios los tenistas españoles que han conseguido coronarse allí. El primero en hacerlo fue José Higueras, mientras que después hubo que esperar casi dos décadas para ver mordiendo el metal a Álex Corretja. Posteriormente llegaron tres títulos para Rafa Nadal y Carlos Alcaraz ya ha conseguido ganarlo en dos ocasiones, por lo que este año tiene la oportunidad de igualar al manacorí si consigue vencer en este Masters 1000 de Indian Wells 2026.

La organización del torneo que se está jugando en California, Estados Unidos, ha programado este apasionante Carlos Alcaraz – Dimitrov de segunda ronda del Masters 1000 de Indian Wells 2026 para este sábado 7 de marzo. La ATP todavía no ha anunciado el orden de juego, por lo que estamos a la espera de saber a qué hora comenzará el choque del murciano en la pista central del Indian Wells Tennis Garden.

Horario del partido de Carlos Alcaraz – Dimitrov en el Masters 1000 de Indian Wells 2026

Carlos Alcaraz ha comenzado por todo lo alto este año 2026, ya que hay que recordar que ganó por primera vez en su carrera el Open de Australia. Por si fuera poco, unas semanas después se coronó en el ATP 500 de Doha, por lo que ya suma tres títulos en este arranque de temporada en el que está siendo entrenado por Samuel López después de haberse separado de Juan Carlos Ferrero. Ahora, el número uno del ranking de la ATP y el jugador más joven de la historia en ganar los cuatro Grand Slam, espera sumar un nuevo título a su palmarés con el Masters 1000 de Indian Wells 2026.

Este emocionante Carlos Alcaraz – Dimitrov de primera ronda del Masters 1000 de Indian Wells 2026 se disputará este sábado 7 de marzo. Estos dos tenistas se han visto las caras en seis ocasiones, cayendo del lado del murciano cuatro de ellas y dos para el búlgaro. En 2025 sólo se midieron una vez y casualmente fue en este torneo que se está jugando en California y cayó del lado del de El Palmar.

Dónde ver el Masters 1000 de Indian Wells 2026 y a Carlos Alcaraz por TV y online en vivo

Movistar+ fue el medio de comunicación que adquirió los derechos televisivos para retransmitir en nuestro país en exclusiva los diferentes partidos que se jueguen en este torneo que se celebra en California. Este Carlos Alcaraz – Dimitrov de segunda ronda del Masters 1000 de Indian Wells 2026 se podrá ver por televisión en directo a través de canales como Movistar+ Plus, Vamos o Movistar Deportes. Los dos primeros estarían incluidos en el paquete básico de esta plataforma de pago, mientras que el tercero de ellos forma parte de un paquete mayor al que habrá que estar contratado.

Todos aquellos seguidores del tenista murciano y los amantes de este deporte también van a tener la opción de ver en directo en streaming y en vivo online este Carlos Alcaraz – Dimitrov de segunda ronda del Masters 1000 de Indian Wells 2026 mediante la aplicación de Movistar+. Esta app se podrá descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero hay que destacar que también se podrá acceder con un ordenador a la web de este medio. Existe la posibilidad de la app de pago Tennis TV, que tiene los derechos de todos los torneos de la ATP, menos de los cuatro Grand Slam.

Además, en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información sobre lo que ocurra diariamente en este Masters 1000 de Indian Wells 2026, donde prestaremos especial atención a lo que hagan los tenistas españoles en tierras estadounidenses. Una vez acabe este Carlos Alcaraz – Dimitrov de segunda ronda publicaremos la crónica y las reacciones importantes que nos lleguen desde California.

Dónde escuchar por radio el partido Carlos Alcaraz – Dimitrov del Masters 1000 de Indian Wells 2026

Por otro lado, todos aquellos aficionados que no puedan ver por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online el Carlos Alcaraz – Dimitrov de segunda ronda del Masters 1000 de Indian Wells 2026 deben saber que tendrán la opción de escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, Radio Marca, RNE, Onda Cero o la Ser podrían conectar con California para contar lo que esté ocurriendo en la pista que esté jugando el murciano.