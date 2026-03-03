Así queda el cuadro del Masters 1000 de Indian Wells: los posibles rivales de Carlos Alcaraz

Que el ritmo no pare. Aterriza el tenis en Estados Unidos para la disputa de dos Masters 1.000 en apenas un mes. Indian Wells primero y segundo Miami. El anhelado Sunshine Double que tan pocos han conseguido en el mismo año. Un doblete a la altura de Djokovic, Federer, Agassi, Ríos, Sampras, Chang y Courier. Nadie más. Lo busca Alcaraz, que ya ha aterrizado en Indian Wells tras ejercitarse en Murcia.

«Quitando los españoles, es mi torneo favorito», aseguró Carlitos durante una entrevista con OKDIARIO. Su camino ya está trazado, así lo ha dibujado el sorteo realizado durante la madrugada española del lunes al martes. Tendrá un inicio algo cómodo y ya, el resto de rondas vienen cargadas de minas peligrosas. Debutará contra Terence Atmane o Grigor Dimitrov. Eso será el viernes o sábado, ya que el murciano está exento de la primera ronda.

Djokovic y Sinner, principales rivales de Carlitos por el título, han tenido azar dispar. El serbio se debe andar con ojo en el estreno ante el polaco Kamil Majchrzak o el francés Giovanni Mpetshi Perricard. Mientras que el italiano, cabeza de serie número dos del torneo, iniciará su andadura contra el australiano James Duckworth o un tenista de la previa.

Los posibles rivales de Carlos Alcaraz en Indian Wells

La hoja de ruta de Alcaraz en Indian Wells pasa por Atmane o Dimitrov. Contra el primero no se ha enfrentado nunca y ante el segundo domina el duelo particular. De hecho, el último enfrentamiento entre ambos y también la última victoria del murciano sobre el búlgaro fue el año pasado precisamente en Indian Wells. En la siguiente ronda se enfrentaría al argentino Cerúndolo o el combativo Botic Van de Zandschulp o un Rinderknech al que viene de ganar en Doha.

El camino se recrudece a partir de octavos de final. Ahí se vería las caras bien con Vacherot, tenista revelación del final del pasado curso tenístico, o Casper Ruud. El noruego es siempre una amenaza por más que lleve meses alejado de su nivel. De hecho, en lo que va de 2026 solo ha ganado el 50% de los encuentros que ha disputado. En caso de alcanzar los cuartos le esperarían potencialmente Bublik o De Miñaur. En semifinales, teóricamente Djokovic o Fritz y en la hipotética final Sinner o Zverev.

Este es el cuadro de Indian Wells 2026

El segundo lado del cuadro, en el que viaja Sinner, tiene algo menos de turbulencias. Algo que beneficia al italiano, en búsqueda de su mejor versión en este inicio de temporada. Su estreno será ante el modesto Duckworth o un rival de la fase previa. Su siguiente ronda tendría más nombre que realidad. Pues Tsitsipas y Shapovalov no llegan en su mejor forma, mientras que Etcheverry lo hace fatigado tras una intensa gira sudamericana en tierra batida.

En octavos ya vislumbraría a Khachanov o Tommy Paul, sería la primera prueba de nivel para el italiano. Para cuartos le esperarían Shelton o Mensik, con el checo como principal amenaza, pues su tenis se adapta mejor a las condiciones del torneo. En semifinales se mediría bien con su compatriota Musetti o Zverev, que sigue en búsqueda del nivel para alterar el duopolio tenístico. En la final le esperaría, hipotéticamente, Djokovic o Alcaraz. Que empiece el espectáculo.