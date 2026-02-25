La excusa con la que Zverev justifica su derrota con Alcaraz en el Open de Australia: «Me cansé»

A Zverev todavía le sacude la derrota contra Alcaraz en semifinales del Open de Australia. Como para no. Lo tuvo para ganar cuando el murciano sufrió vómitos y calambres. Igualó los dos sets de desventaja y opositaba a triunfo. Pero Carlitos se levantó y firmó un ejercicio de coraje extremo para revertir el rumbo y sellar su pase a la final. De eso ha pasado más de un mes, de hecho, al murciano le ha dado tiempo para bajarse de un torneo -Róterdam- y ganar otro -Doha-.

Pero Zverev sigue buscando explicación a su derrota con Alcaraz. «Creo que en Australia jugué de la manera correcta. Perdí el partido contra Alcaraz porque me cansé al final, siendo honesto. No me quedaba nada en el tanque con 5-4. Recuerdo en el primer punto de ese juego que debería haber golpeado a la bola mucho antes, pero para eso te tienes que mover y yo no podía hacerlo. Además, hubo dos sets donde Carlos tuvo un pequeño descanso físico porque no se podía mover mucho», aseguró el alemán en Tennis TV.

Es Zverev un tenista encorsetado por las circunstancias y las generaciones. Le ha tocado convivir con el Big Three primero -Nadal, Federer y Djokovic- y la irrupción de Alcaraz y Sinner después. Desesperaría a cualquiera. Por eso vive en tensión, porque su tenis imagina unos objetivos que la realidad le niega. Ha ganado todo tipo de títulos, entre ellos un oro olímpico, pero se le resiste el Grand Slam -ha claudicado en las tres finales que ha disputado- y su carrera oposita a ser la del mejor tenista de la historia sin un gran título en su vitrinas.

«No jugué nada después del Open de Australia. Me tomé un tiempo de descanso, e hice buenos entrenamientos, porque quiero continuar jugando de cierta manera y con un estilo concreto, y eso requiere bastante entrenamiento y ajustes. Para mí es un juego muy diferente al del año pasado, estoy intentando cosas nuevas. Llegué aquí hace varios días, por lo que he tenido tiempo para entrenar, y para intentar realizar un buen torneo», reconoció Zverev tras perder con Alcaraz.

De hecho, el alemán perdió los papeles en pleno partido con Alcaraz. El murcianifue masajeado y además recibió un zumo de vinagre y pepinillo para superar los calambres. Zverev estuvo todo el cuarto set quejándose a la árbitra del encuentro porque consideraba que Alcaraz había recibido un trato de favor por parte de la organización. «¿Cómo dejáis que le traten por unos calambres? ¡Esto es una mierda! Estáis protegiendo a estos dos tíos todo el rato!», verbalizó.