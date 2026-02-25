Desclasificación de los documentos del 23-F, en directo | Reacciones, qué dicen los papeles y última hora en vivo
Sigue en directo la última hora de la desclasificación de los documentos del 23-F
¿Quién era el Elefante blanco del 23-F?: el misterio sobre el golpe de Estado que no ha sido resuelto
El Gobierno ha aprobado la desclasificación de los archivos secretos del golpe de Estado en España que tuvo lugar el 23-F y que pasó a la historia como uno de los hechos más relevantes de la Democracia de nuestro país. Con el famoso «quieto todo el mundo», Antonio Tejero paralizó a todo el país al irrumpir en el Congreso de los Diputados durante la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo y hoy, miércoles 25 de febrero, el BOE publica la orden de desclasificación de los archivos relacionados con lo ocurrido.
Precisamente fue el día que se cumplían 45 años del 23-F cuando el Gobierno de Pedro Sánchez anunció la desclasificación de «todos los documentos sobre el golpe de Estado» y hoy estos archivos se podrán consultar poniendo fin así a años de secretismo.
Cómo y dónde ver los archivos del 23-F
Se espera que todos los archivos relacionados con el golpe de Estado del 23-F se puedan consultar a través de la web oficial del BOE. Los archivos -previsiblemente- se podrán consultar en formato PDF y lo más probable es que incluyan imágenes, conversaciones telefónicas y otra información acerca del caso. Lo que sí ha anunciado el Ejecutivo es que en dichos archivos no habrá ni audios ni vídeos, pero sí cerca de 200 documentos entre los que se podrán consultar las conversaciones telefónicas entre el Gobierno, la Casa Real y los militares.
Sigue en directo a través de OKDIARIO la última hora de los archivos desclasificados del 23-F.
Alfonso Armada
General de división del Ejército de Tierra. Designado por los conspiradores para ocupar la Presidencia del Gobierno. Cinco días después del intento de golpe de Estado se le destituyó y arrestó, momento en el que se conoció su participación. Condenado a 30 años de cárcel y desposeído de su rango militar. Indultado por razones de salud en 1988, tras cumplir seis años de cárcel. Falleció en 2013.
Jaime Milans del Boch
Capitán general de la II Región Militar. Uno de los cabecillas de la intentona golpista, al imponer el estado de excepción en Valencia y sacar los tanques a la calle. En junio de 1982, fue condenado por el Consejo Supremo de Justicia Militar a treinta años de cárcel y pérdida de empleo por el delito de rebelión militar. Puesto en libertad en 1990, falleció en 1997 y fue enterrado en la cripta del Alcázar de Toledo.
Fernando Tejero
Teniente coronel de la Guardia Civil. Irrumpió en el Congreso encabezando a un grupo de agentes y mantuvo retenidos durante unas 18 horas a los miembros del Gobierno y a los diputados. Fue condenado a 30 años de cárcel por un delito de rebelión militar y fue el último de los implicados en recuperar la libertad, después de cumplir quince años y nueve meses de prisión, en su mayor parte en el castillo de Figueres (Girona), donde era el único interno.
Quién era quién en el 23F
Antes de la desclasificación de los documentos del 23F, repasamos las figuras más relevantes del intento de golpe de Estado.
El Gobierno no cree que la desclasificación cambie la percepción de lo ocurrido
La publicación de los documentos secretos sobre el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 no parece que vaya a modificar la versión histórica que ya está asentada sobre ese episodio. Al menos, eso es lo que piensa el Gobierno. En La Moncloa consideran que hacer públicos 153 documentos no provocará un impacto suficiente como para alterar la visión general de lo sucedido, aunque a veces se ponga el foco sobre el papel que desempeñó Juan Carlos I en los meses anteriores.
Derecho a la información
En el texto, de tres páginas, se alega que los años pasados desde el intento de golpe de Estado -cuyos autores fueron definitivamente condenados por un delito de rebelión militar por el Tribunal Supremo en la sentencia del 22 de abril de 1983- permiten que la información referente a estos hechos se desclasifique «sin generar ningún riesgo real y presente».
Por lo que se procede a su desclasificación al no estar en este momento justificada su «sustracción al derecho fundamental de comunicar y recibir información veraz» y al derecho de acceso a los archivos y registros públicos. Ello, añade, sin perjuicio de las restricciones que puedan resultar de otras normas del ordenamiento jurídico.
Desclasificación a propuesta de varios Ministerios
El acuerdo es para «desclasificar cualesquiera asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos relativos al intento de golpe de Estado» del 23-F. Y se hace, según el BOE, a propuesta de los ministros de: Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; de la ministra de Defensa, y del ministro del Interior.
¿Dónde consultar los documentos desclasificados?
La publicación del BOE es tan solo del acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros de ayer, pero el acceso a los documentos está previsto a partir de las 12:00 horas del mediodía en la página web de La Moncloa.
El BOE publica la desclasificación de documentos del 23-F
El Boletín Oficial del Estado de hoy publica el acuerdo de Consejo de Ministros por el que se acuerda la desclasificación de los documentos relativos al golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, llevado a cabo por el teniente coronel Antonio Tejero, por entender que ya no suponen un «riesgo para la seguridad y defensa del Estado».
Desclasificación de los archivos del 23-F
Buenos días y bienvenidos a la última hora en directo de los archivos secretos del 23-F que hoy se desclasifican y salen a la luz. Aquí desgranaremos uno a uno todos los documentos relacionados con el golpe de Estado en España hace 45 años, qué pasó con el Rey Juan Carlos, con Antonio Tejero y cuál fue el papel de cada uno de los protagonistas de éste evento histórico.
Temas:
- 23-F
Ricardo Pardo Zancada
Comandante de infantería. En la madrugada del día 24 se sumó con 113 hombres de la Policía Militar de la División Acorazada Brunete a la ocupación del Congreso y participó en la redacción del manifiesto de Tejero. La víspera del golpe había viajado a Valencia para informar de la operación al teniente general Milans del Bosch. De regreso a Madrid, informó al coronel San Martín de la llegada del general de división Torres Rojas con el mensaje «la bandeja está grabada». Condenado a doce años y separado del servicio activo por el delito de adhesión a la rebelión. Obtuvo la libertad condicional en 1987.