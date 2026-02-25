Desclasificación de los documentos del 23-F, en directo | Reacciones, qué dicen los papeles y última hora en vivo

El Gobierno ha aprobado la desclasificación de los archivos secretos del golpe de Estado en España que tuvo lugar el 23-F y que pasó a la historia como uno de los hechos más relevantes de la Democracia de nuestro país. Con el famoso «quieto todo el mundo», Antonio Tejero paralizó a todo el país al irrumpir en el Congreso de los Diputados durante la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo y hoy, miércoles 25 de febrero, el BOE publica la orden de desclasificación de los archivos relacionados con lo ocurrido.

Precisamente fue el día que se cumplían 45 años del 23-F cuando el Gobierno de Pedro Sánchez anunció la desclasificación de «todos los documentos sobre el golpe de Estado» y hoy estos archivos se podrán consultar poniendo fin así a años de secretismo.

Cómo y dónde ver los archivos del 23-F

Se espera que todos los archivos relacionados con el golpe de Estado del 23-F se puedan consultar a través de la web oficial del BOE. Los archivos -previsiblemente- se podrán consultar en formato PDF y lo más probable es que incluyan imágenes, conversaciones telefónicas y otra información acerca del caso. Lo que sí ha anunciado el Ejecutivo es que en dichos archivos no habrá ni audios ni vídeos, pero sí cerca de 200 documentos entre los que se podrán consultar las conversaciones telefónicas entre el Gobierno, la Casa Real y los militares.

