Sánchez anuncia la desclasificación de los documentos del 23F «para saldar una deuda histórica»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes, a través de sus redes sociales, que el Consejo de Ministros desclasificará este martes los documentos relacionados con el intento de golpe de Estado del 23F.

El presidente ha subrayado que con esta desclasificación «se salda una deuda histórica con la ciudadanía» y ha añadido que «las democracias deben conocer su pasado para construir un futuro más libre». Sánchez ha dado también las gracias a quienes, en sus propias palabras, «abristeis camino».

La medida se hará efectiva el miércoles con su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Una vez desclasificados, los documentos estarán a disposición del público en la web de La Moncloa.