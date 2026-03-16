Vox consolida su crecimiento: obtiene 14 escaños y no se le resiste ninguna provincia en Castilla y León

Vox consolida su presencia en Castilla y León tras mejorar el porcentaje de voto en todas las provincias y aumentar su representación en las Cortes de 13 a 14 escaños. La formación liderada por Santiago Abascal ha registrado incrementos en la mayoría de territorios y ha alcanzado en torno al 19% de los votos en el conjunto de la comunidad, un resultado que Abascal ha destacado «como el mejor obtenido en la historia de la formación en toda España».

En varias provincias, Vox ha experimentado incrementos en su porcentaje de apoyo. Respecto al número de procuradores, Vox ha conseguido mantener los que ya tenía en la legislatura anterior en todas las provincias, salvo en Soria, donde Vox ha obtenido el procurador que se le resistió en 2022.

Sin embargo, el resultado de Vox podría haber sido mayor y acorde a las expectativas de las encuestas sin la presencia en las opciones electorales de Se Acabó la Fiesta (SALF). La formación del faker a sueldo Alvise Pérez ha obtenido algo más de 17.000 votos en toda la comunidad.

Aunque no ha logrado representación en las Cortes de Castilla y León, los apoyos cosechados han tenido un efecto directo en el reparto de escaños, especialmente en provincias como Valladolid, Segovia y Zamora, dejando a Vox a las puertas de tres procuradores adicionales, de los cuales dos terminaron en manos del PSOE.

Resultados de Vox en Castilla y León por provincias

En Palencia , la formación ha incrementado su respaldo en 2,44 puntos porcentuales, alcanzando el 20,46 % de los votos. Este crecimiento permite a Vox mantener su procurador en la provincia.

, la formación ha incrementado su respaldo en 2,44 puntos porcentuales, alcanzando el 20,46 % de los votos. Este crecimiento permite a Vox mantener su procurador en la provincia. En Ávila , donde Vox presentó a su candidato en la capital, el partido ha aumentado casi un 2 % de los votos, alcanzando el 19,37 %. El resultado permite a la formación mantener su procurador y reforzar su implantación en la provincia, una de las más estratégicas en términos de visibilidad regional.

, donde Vox presentó a su candidato en la capital, el partido ha aumentado casi un 2 % de los votos, alcanzando el 19,37 %. El resultado permite a la formación mantener su procurador y reforzar su implantación en la provincia, una de las más estratégicas en términos de visibilidad regional. También en Burgos se ha registrado una subida del 1,80 %. Vox mantiene sus dos procuradores y alcanza el 18,37 % de los votos, afianzando su posición en una de las provincias con mayor peso demográfico de la comunidad.

se ha registrado una subida del 1,80 %. Vox mantiene sus dos procuradores y alcanza el 18,37 % de los votos, afianzando su posición en una de las provincias con mayor peso demográfico de la comunidad. En León , la formación ha pasado del 15,38 % al 16,43 % de los votos, lo que supone un incremento de 1,05 puntos. Este avance permite a Vox conservar sus dos procuradores.

, la formación ha pasado del 15,38 % al 16,43 % de los votos, lo que supone un incremento de 1,05 puntos. Este avance permite a Vox conservar sus dos procuradores. Uno de los resultados más ajustados se ha producido en Zamora . Vox se ha quedado a tan solo 430 votos de lograr un segundo procurador. Finalmente, ese último escaño ha sido para el PSOE, que mantiene tres representantes pese a registrar un descenso del 2,11 % en su porcentaje de voto. Vox, por su parte, ha incrementado su apoyo en 0,95 puntos y alcanza el 19,86 % de los votos, manteniendo su procurador.

. Vox se ha quedado a tan solo 430 votos de lograr un segundo procurador. Finalmente, ese último escaño ha sido para el PSOE, que mantiene tres representantes pese a registrar un descenso del 2,11 % en su porcentaje de voto. Vox, por su parte, ha incrementado su apoyo en 0,95 puntos y alcanza el 19,86 % de los votos, manteniendo su procurador. En Valladolid , también ha experimentado un crecimiento, con un aumento del 0,76 % de los votos. Vox alcanza el 20,72 % del respaldo electoral y mantiene sus tres procuradores.

, también ha experimentado un crecimiento, con un aumento del 0,76 % de los votos. Vox alcanza el 20,72 % del respaldo electoral y mantiene sus tres procuradores. Por su parte, Segovia mantiene resultados muy similares a los obtenidos en 2022. Vox alcanza el 19,41 % de los votos y conserva su procurador, manteniendo una presencia estable en la provincia.

mantiene resultados muy similares a los obtenidos en 2022. Vox alcanza el 19,41 % de los votos y conserva su procurador, manteniendo una presencia estable en la provincia. Finalmente, en Salamanca también ha registrado un ligero incremento. Vox ha aumentado en 0,72 puntos su porcentaje de voto hasta situarse en el 18,75 %, lo que le permite mantener sus dos procuradores.

Abascal celebra los resultados

Tras conocerse el escrutinio, el presidente de Vox, Santiago Abascal, celebró este domingo desde Bambú el resultado obtenido. Abascal destacó que Vox alcanzó en torno al 19% de los votos en la comunidad, asegurando que se trataba del «mejor resultado electoral», subrayando además que «Vox demuestra que no tiene techo».

El líder del partido defendió que serán «implacables defendiendo el interés general» y lanzó un mensaje en relación con los pactos que se negocian en distintas comunidades autónomas, incluyendo Castilla y León, Aragón y Extremadura. Abascal remarcó que la formación no se centrará en «sillones o puestos» y que priorizará medidas concretas. También felicitó al candidato de Vox, Carlos Pollán, por su trabajo y liderazgo durante la campaña.

Por su parte, Pollán celebró los resultados desde Valladolid y aseguró que «la ola de sentido común es imparable». El candidato leonés recordó que «hace un año nos daban por muertos» y defendió que Vox es hoy «una realidad consolidada» en la política de Castilla y León, además de anunciar que influirá de manera determinante en futuras políticas de la comunidad.