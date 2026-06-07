El monte Everest es el punto más alto del planeta Tierra y está situado a 8848,86 metros de altura o a 29.032 pies. Esta medición siempre ha levantado una gran controversia, ya que las montañas no son elementos inmóviles y suelen cambiar de tamaño con el paso del tiempo. Una historia curiosa la protagonizaron los primeros topógrafos que midieron esta joya de la naturaleza a la que añadieron dos pies para que la medición pareciera más profesional. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los topógrafos que midieron el Everest.

El Everest es uno de los puntos con más pedigrí del planeta Tierra y el punto más alto del planeta sobre el nivel del mar. Está situado en el continente asiático, concretamente en la cordillera del Himalaya, que marca la frontera (la más alta del mundo) entre China y Nepal. En tibetano quiere decir Madre del universo y el nombre occidental fue establecido en 1865 por la Royal Geographical Society en honor a sir George Everest, topógrafo general británico de la India. También es conocido como Chomolungma o pico de Chomolungma.

Más que por su nombre, el debate siempre ha estado en la medición que hace ser al Everest el punto más alto sobre la Tierra, estableciendo la medida desde la base de la tierra hasta la cima. El más grande del mundo es el Mauna Kea en Hawái, que desde la base en el fondo del océano hasta su cima llega a los 10.210 metros (33.500 pies). Esta montaña se eleva solo 4.205 metros (13.796 pies) sobre el nivel medio del mar. Para situar al Everest como el punto más elevado de la Tierra, hay una gran historia detrás que comienza a mediados del siglo XIX.

Los topógrafos que midieron el Everest

El Gran Proyecto de Topografía Trigonométrica fue la organización encargada en 1956 de llevar a cabo la primera medición del Everest, establecida en 29.002 pies, que son 8840 metros de altura. Este estudio fue realizado por unos topógrafos que años después reconocieron que añadieron dos pies más a la medición para que el resultado sonara más científico.

Los representantes del proyecto Survey of India que se dedicaron a cartografiar el país llegaron a la conclusión de que el Everest tenía una altitud de 29.000 pies, pero le añadieron dos más para que sonara más profesional. Es decir, se inventaron una cifra porque una redonda sonaba mucho más «cómoda».

Estos 29.002 pies fue la medición en la que se basó la organización para designar al Everest como el punto más alto de la Tierra hasta que en 1954, casi 100 años después, el Servicio Cartográfico de la India volvió a realizar una medición para dejar la altura final en 8848 metros (29 028 pies). Hay que tener en cuenta que las montañas no son elementos inmóviles y pueden sufrir variaciones de tamaño por los movimientos de la tierra o los terremotos que afecten a la zona.

Y esto ocurrió después del terremoto de 2015 que afectó a la zona. Después de este terrible suceso, las autoridades de Nepal y China realizaron otra medición que determinó una nueva altura de 8848,86 metros (29.032 pies), que a día de hoy es la altura oficial del punto más elevado sobre la superficie de la Tierra. Edmund Hillary y Tenzing Norgay protagonizaron la primera ascensión oficial el 9 de mayo de 1953.