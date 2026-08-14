Quedan 17 meses y 12 días para el tercer eclipse solar consecutivo en España: será el 26 de enero de 2028 y sólo se podrá ver en estas ciudades

El eclipse de 2026 ha sido uno de los grandes acontecimientos astronómicos en la historia reciente de España. Y lo mejor de todo es que no será la última oportunidad que tengamos para disfrutar del fenómeno.

Por increíble que parezca, tras la cita de 2026 y el eclipse de 2027 tendremos otro el 26 de enero de 2028. En concreto ese día no tendremos un eclipse total, sino anular. Es decir, la Luna se colocará delante del Sol sin cubrirlo por completo, y dejará visible el anillo de luz.

Eso sí, la hora a la que se producirá el eclipse y el hecho de que sea en invierno provocará que tengas que elegir muy bien el lugar desde dónde verlo. Pero tranquilo, tienes tiempo: quedan 17 meses y 12 días para prepararte para la cita.

La fecha exacta del tercer eclipse solar consecutivo de España

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través del Instituto Geográfico Nacional, sitúa el eclipse anular de Sol el 26 de enero de 2028, después de los dos eclipses totales del 12 de agosto de 2026 y el 2 de agosto de 2027.

El eclipse de 2026 dejó imágenes espectaculares, pero el de 2028 será un fenómeno algo distinto. En este caso, veremos un eclipse anular, donde no se oscurece tanto el sol, porque el disco lunar se ve más pequeño y no tapa por completo el disco solar.

Gracias a ello veremos un aro brillante alrededor de la Luna. Eso sí, igualmente tendremos que estar muy pendientes de la salud de nuestros ojos durante toda la observación.

A escala global, la franja de anularidad comenzará en el océano Pacífico, atravesará parte de América del Sur, cruzará el Atlántico, llegará a Portugal por las Azores y terminará en España. El recorrido completo durará 362 minutos.

En qué zonas de España podrás ver el eclipse anular de 2028

En España, la franja de anularidad cubrirá aproximadamente la mitad sudeste del territorio nacional. La fase anular podrá observarse al atardecer desde casi toda Andalucía, el sur de Extremadura, Castilla-La Mancha, algunas zonas de Madrid, Aragón, Murcia, Comunidad Valenciana, parte de Cataluña y las islas más occidentales de Baleares.

El resto del país también verá el eclipse, pero sólo de forma parcial. La diferencia es relevante porque dentro de la franja de anularidad se apreciará el anillo solar; fuera de ella, la Luna cubrirá sólo una parte del Sol.

Entre las capitales destacadas, Sevilla iniciará el eclipse a las 17:34 y el fenómeno tendrá una duración total de 153 minutos. Córdoba lo verá empezar a las 17:35 y durará 152 minutos.

En Albacete lo verán desde las 17:38 y tendrá 149 minutos de duración, y Valencia, con comienzo a las 17:39 y 147 minutos. En estas ciudades, la fase anular rondará los siete minutos.

Madrid tendrá una situación distinta. Allí el eclipse será parcial, empezará a las 16:36 y terminará a las 19:06. El máximo llegará a las 17:55, con el Sol a sólo 4 grados sobre el horizonte.

El secreto para que disfrutes del eclipse solar de 2028 al máximo

El gran obstáculo de este eclipse no será la falta de interés, sino la altura del Sol. La fase clave llegará al final del atardecer, con el astro muy bajo sobre el horizonte oeste.

En las ciudades donde el fenómeno se disfrutará durante más tiempo, el Sol estará aproximadamente entre 4 y 7 grados de elevación. Es decir, tendrás que buscar un lugar con el horizonte oeste completamente despejado, sin montes, árboles, edificios u otros obstáculos.

Otro punto fundamental será la seguridad, ya que en un eclipse anular o parcial nunca debe mirarse directamente al Sol sin protección homologada. No hay ningún momento donde sea seguro hacerlo sin gafas.

La razón es que la anularidad no elimina el brillo solar peligroso. Por ello tu foco debe estar en elegir bien el lugar y preparar la observación con tiempo.