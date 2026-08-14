Un astrónomo francés explica por qué el eclipse de 2027 se verá mejor que el de este año: «Esto ha sido solo un aperitivo»

El eclipse solar del 12 de agosto de 2026 ha dejado imágenes espectaculares en España, pero dentro de poco más de un año viviremos otro en Andalucía que puede ser todavía mejor.

Este año en Andalucía no han podido disfrutar del eclipse total, pero sí lo harán en 2027. De hecho, los expertos consideran que las condiciones de observación serán todavía mejores.

Al menos esto es lo que defiende Gilles Bergond, astrónomo francés de Calar Alto, que considera que el eclipse de este año sólo ha sido una antesala de lo que se podrá vivir el año que viene. Todo por el horario y la altura a la que ocurrirá el fenómeno.

El eclipse total de 2027 en Andalucía será mucho mejor, según un astrónomo

Hay fenómenos espectaculares como la lluvia de perseidas, pero parece que España se ha paralizado por el eclipse solar. Eso sí, para disfrutar del todo del espectáculo hay que tener la suerte de estar en un lugar donde ocurra el total.

En Andalucía el eclipse de 2026 sólo cubrió una parte del sol, por lo que no fue total. Nada comparable con lo que vivieron en otros puntos de la geografía española. No obstante, no tendrán que esperar mucho para vivir la experiencia.

En 2027 Andalucía disfrutará de un eclipse total y, según ha explicado el astrónomo Gilles Bergond a El Debate, será todavía mejor: «Como decía, un aperitivo».

La ocultación fue muy alta en Andalucía, desde el 93% en Cádiz hasta el 98% en el norte de Jaén, pero siguió siendo parcial. Por ejemplo, esto significa que cuando el Sol no queda cubierto del todo, las gafas de eclipse no pueden retirarse en ningún momento.

Dentro de un año la situación será muy distinta y Bergond lo ha bautizado directamente como el «eclipse andalusí» porque será la única región de Europa donde podrá verse la totalidad.

La razón de que el eclipse de Andalucía en 2027 será mejor que el total de 2026

Un problema que restó algo de espectacularidad el eclipse total de 2026 es que llegó muy tarde, casi a la puesta de sol. Eso hizo que el Sol estuviera muy bajo sobre el horizonte en el momento máximo, a pocos grados de altura.

Con esa posición la imagen sigue siendo bonita, sobre todo por el efecto del Sol recortado cerca del horizonte. Sin embargo, no son las mejores condiciones para obtener imágenes detalladas ni para observar con nitidez las partes más finas del fenómeno.

En 2027 ocurrirá lo contrario, ya que el Sol estará alto, hacia las 11 de la mañana, y habrá menos turbulencia atmosférica. Esa combinación permitirá imágenes más limpias y dará más opciones a los astrónomos aficionados para detectar detalles de la corona solar.

Además el eclipse total de 2027 será mucho más largo en algunos puntos de su recorrido. El caso más extremo será Luxor, donde durará unos seis minutos.

Cómo ver un eclipse solar sin poner en riesgo la vista

La expectación por el eclipse no debe hacer que descuides la salud de tus ojos. Mirar directamente al Sol durante un eclipse puede dañar la retina sin que la persona lo note en el momento.

Bergond lo ha explicado: «Siempre hay que llevar gafas homologadas con el sello CE y la norma ISO». No sirven radiografías, gafas de sol apiladas ni filtros improvisados. En fotografía, el filtro debe colocarse delante de la óptica.

En un eclipse parcial, la protección debe mantenerse siempre. Sólo dentro de la franja de totalidad, y únicamente durante la fase total, se puede retirar la gafa porque el disco solar queda completamente cubierto.