El truco de su vida: el skater español Danny León hace una acrobacia en pleno eclipse

Danny León ha sido el protagonista de una de las imágenes más virales del eclipse solar total de España. El skater aprovechó la oportunidad y realizó un truco en pleno espectáculo astronómico, que también ha tenido repercusión en el deporte. El vídeo no ha tardado en revolucionar las redes sociales. Mediante una publicación en su cuenta de Instagram, expresa sus emociones tras firmar un momento único: «El truco de mi vida, eclipse mode».

Hay momentos que solo se viven una vez en la vida y el atleta olímpico tiró de originalidad, aunque no es novato en este tipo de arte sobre ruedas y ha cerrado una trilogía personal. El madrileño también destaco el trabajo de los fotógrafos y preparadores: «No hay 2 sin 3, Primero el sol, después la Luna y hoy hacemos historia con este eclipse, gracias a todo el equipo por hacer esto posible».

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León suma otro éxito a su palmarés, aunque este tiene un valor más emocional y representativo. El alquimista del skate compitió en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y en París 2024. Además, fue campeón del World Skateboard Tour en Dubái. Esta imagen única en su carrera aparece en un contexto muy importante, ya que venía de sufrir con las lesiones el año pasado.

El truco era sumamente complejo, ya que no había margen de error. El madrileño tenía unos segundos para coincidir con la fase total del eclipse. Además, su equipo tuvo que preparar todo al milímetro, el fotógrafo José Ángel Izquierdo calculó su posición a cientos de metros de distancia para alinear la rampa con el sol.

Una obra de arte sobre el skate

Danny León quiere dejar su huella en el deporte más allá de la competición. Con esta última imagen viral, el atleta olímpico completa una trilogía personal junto a todo su equipo, con los que ya había capturado trucos con el sol y la luna llena. Su videógrafo, Gonzalo González de Vega, explica en su cuenta de Instagram que él fue uno de los principales responsables de la iniciativa: «Estuvimos soñando con este día durante meses. Tuve tanta suerte de que les encantara la idea de construir algo para el eclipse».