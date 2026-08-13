La joya más discreta del joyero de Georgina: de un anillo de millones a la alianza que comparte con Cristiano

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han celebrado su boda en la intimidad, rodeados de sus hijos, y han confirmado la noticia con una fotografía de sus manos en la que destacan sus nuevas alianzas. Una imagen aparentemente sencilla que permite descubrir un detalle muy interesante: el impresionante anillo de compromiso de Georgina ya no es la única joya protagonista de su mano.

La empresaria ha lucido durante el último año uno de los anillos de compromiso más llamativos que se recuerdan. Una pieza formada por un gran diamante central acompañado de dos piedras laterales cuyo valor ha sido estimado en varios millones de euros. El joyero Dani Nicols llegó a describirla con estas palabras: «Esto no tiene un precio real porque no hay. Solo hay dos anillos en la historia a la altura de esta pieza». Y añadió: «Se encuentra uno cada 50 años». Pero, ahora la situación ha cambiado. Con la boda, la alianza adquiere un significado diferente. Ya no hablamos de la joya que anuncia un compromiso, sino de la pieza que simboliza oficialmente el matrimonio y que, en principio, está pensada para acompañar a la pareja durante toda la vida.

A primera vista, las alianzas de Cristiano y Georgina parecen mucho más discretas que el espectacular solitario de la empresaria. Sin grandes piedras ni diseños especialmente recargados, el protagonismo recae en el propio metal. Pero en alta joyería, sencillez y bajo precio no son sinónimos. Las alianzas suelen fabricarse en oro de 18 quilates, el material más habitual para este tipo de joyas. Así lo explica Joyería Borial, firma especializada en joyería y relojería con taller propio: «En el 95% de las ocasiones, el material empleado es oro de 18K».

También existen alianzas de platino o plata, pero el oro continúa siendo el gran protagonista. Y cuando hablamos de una pareja como Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, acostumbrada a piezas de máxima categoría, el diseño minimalista no implica que el material o la fabricación sean sencillos.

Oro macizo o hueco: una diferencia que se nota en el precio

Hay una característica que puede cambiar radicalmente el valor de una alianza: si es maciza o hueca. Una alianza de oro macizo contiene una cantidad considerable de metal precioso, mientras que una pieza hueca consigue mantener un mayor volumen utilizando menos oro. Por eso, el peso es uno de los factores fundamentales a la hora de valorar una alianza de oro. En una pieza de alta joyería realizada a medida, el coste puede elevarse todavía más por la calidad del oro, el acabado, el diseño y el trabajo artesanal. Una alianza lisa y aparentemente sencilla puede costar varios miles de euros si tiene un peso importante y está realizada con materiales y acabados de máxima calidad.

Y en el extremo más exclusivo, una alianza de oro macizo especialmente pesada, personalizada y fabricada por una firma de alta joyería puede alcanzar cifras de decenas de miles de euros, incluso sin necesidad de incorporar un gran diamante. Por eso, cuando se trata de ultralujo, no basta con mirar una fotografía para calcular el valor de una alianza.

¿Se revaloriza una alianza de oro?

El oro tiene, además, una particularidad frente a otros materiales: posee un valor propio como metal precioso. Si aumenta la cotización del oro, también aumenta el valor del material que contiene la alianza. Eso no significa que cualquier joya se convierta automáticamente en una inversión. En el precio final intervienen el diseño, la fabricación, la marca y otros costes que no necesariamente se recuperan en una futura venta. Pero una alianza de oro macizo conserva el valor intrínseco del metal que contiene. Y cuanto mayor sea su peso, mayor será la cantidad de oro presente en la pieza.

La alianza no tiene por qué parecerse al anillo de compromiso

Una de las ideas más interesantes que aporta Joyería Borial es que la alianza no debería elegirse tomando necesariamente como referencia el anillo de compromiso. «Cada pareja es única y hay que escuchar sus gustos y asesorarles hacia lo que están buscando», explican desde la firma. De hecho, tampoco es obligatorio que las alianzas de ambos sean idénticas. «Cada vez más novios toman la decisión de realizar diferentes diseños creando cada uno su alianza ideal», señalan.

En el caso de Georgina, esta diferencia resulta especialmente evidente. Su anillo de compromiso es una joya extraordinaria, diseñada alrededor de un diamante que acapara todas las miradas. La alianza juega en otra liga estética: es más discreta, más cómoda y pensada para llevarse todos los días.

El anillo de compromiso cambia de protagonismo

La boda también modifica la relación entre las dos joyas. El anillo de compromiso pertenece al momento de la pedida y, después del matrimonio, puede pasar a convivir con la alianza o incluso cambiar de dedo según las preferencias de quien lo lleva. La alianza, en cambio, nace con el matrimonio.

Por eso, la fotografía de Cristiano y Georgina resulta especialmente simbólica. En una misma imagen aparecen dos formas completamente diferentes de entender el lujo: por un lado, el espectacular diamante que convirtió el compromiso de Georgina en noticia mundial; por otro, una alianza aparentemente sencilla cuyo valor puede estar precisamente en aquello que no se aprecia a primera vista.