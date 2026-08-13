Ángeles Blanco pide abandonar la edición de ‘Informativos Telecinco’ en la que compite con su marido Vicente Vallés

Ángeles Blanco, presentadora de Informativos Telecinco junto a Carlos Franganillo, ha solicitado a la cadena abandonar ese tándem de la edición de la noche, en la que compite por la audiencia con su marido, Vicente Vallés, su rival directo en Antena 3. De acceder a su petición, la periodista sería otro de los movimientos del canal de Mediaset en el área de noticias, tras la salida de María Casado, que se ha aprovechado para reestructurar la plantilla de presentadores.

De cara al inicio del nuevo curso televisivo en septiembre, Informativos Telecinco se prepara para ofrecer un aire renovado con cambios en su plantilla de conductores. A la marcha por «motivos personales» de María Casado, que ha fichado por Canal Sur, se ha sumado la vuelta de un rostro histórico de la casa, Agustín Hernández, y ahora sería la franja de máxima audiencia la que podría experimentar una remodelación destacada.

Ángeles Blanco ha pedido a los responsables del canal su salida del informativo nocturno, espacio que comparte en la actualidad junto a Carlos Franganillo. El motivo principal, según adelanta Informalia y confirman fuentes de OKDIARIO, radica en la conciliación familiar, ante la dificultad para compaginar el turno de noche con su vida privada.

El traslado de una edición a otra también le evitaría la pugna directa por la audiencia con su marido, Vicente Vallés. Ambos coinciden en la misma franja desde que Ángeles Blanco pasó de la sobremesa diaria junto a Isabel Jiménez a la noche, en noviembre de 2025. Anteriormente a la marcha de Pedro Piqueras, la periodista presentaba el fin de semana.

De concretarse el cambio, la opción más viable sería su retorno al espacio de las 15:00 horas, del que Isabel Jiménez asumió el mando a título individual durante la última temporada.

Ángeles Blanco es el rostro de mayor identidad en la actualidad para Informativos Telecinco. La periodista tiene una vinculación con los Servicios Informativos de la cadena que supera los 30 años. Además, la presentadora ha sido reconocida por su rigor por la Asociación de Periodistas Europeos, que se suma a su credibilidad tras más de tres décadas informando de manera ininterrumpida.