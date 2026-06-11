Franganillo recorre la Barcelona de Gaudí con una impresionante recreación en la que entrevista al arquitecto con IA

Carlos Franganillo se ha marcado un tanto en Informativos Telecinco con un aplaudido reportaje: el periodista ha recorrido la Barcelona de Antoni Gaudí de manera ficticia, aunque cueste creerlo al verlo, gracias a la recreación de las obras del arquitecto en la ciudad condal. Franganillo ha podido incluso entrevistar al artista en su taller haciendo uso de la Inteligencia Artificial (IA).

Con motivo del centenario de la muerte de Antoni Gaudí, que falleció el 10 de junio de 1926, Franganillo ha paseado entre las obras del artista catalán. El periodista ha arrancado en el barrio de Gràcia. «Estamos en Casa Vicens. Fue el primer encargo de una casa privada de Antoni Gaudí. Año 1883. Acababa de salir de la escuela donde dejó huella. Se cuenta que el director dijo ‘Le estamos dando el título a un loco o a un genio’», ha destacado el presentador de Informativos Telecinco.

Después, se ha referido al gran mecenas de Gaudí, Eusebio Güell, el industrial que le encargó el Palau Güell, donde se ha adentrado Franganillo para mostrar el material del que están hechas las escaleras por las que ha subido, la piedra de las canteras del Garraf.

Tras pasar por la parte alta del atrio y señalar la relación de la obra de Gaudí con la naturaleza mediante el Dragón Gaudiamus, ha entrado en el Parque Güell, donde ha bajado por la escalinata por la que «pasan cada año más de cuatro millones de visitantes» y ha mostrado a la bestia que «vigila toda la ciudad desde su posición».

En la Casa Batlló ha accedido al salón de la planta noble y ha mostrado el patio de luces que simula el color del mar para, finalmente, dirigirse a la Sagrada Familia, el monumento más visitado de España. Allí, Franganillo ha expuesto cómo las columnas de la basílica -con la que Gaudí quiso dejar constancia de su fe católica- recrean un bosque interior. Precisamente este miércoles, el Papa León XIV bendijo la Cruz de Jesús de la Sagrada Familia, situada a una altura de 172,5 metros.

Los últimos 12 años de la vida de Gaudí estuvieron dedicados a esta obra en la que han trabajado cinco generaciones, durante 139 años, para levantarla con sus 18 torres y sus tres fachadas monumentales que representan la vida de Jesús: el Nacimiento (Este), la Pasión (Oeste) y la Gloria (Sur).

Carlos Franganillo ha dejado para el final del vídeo la entrevista de tú a tú con Gaudí. Para ello ha retrocedido hasta 1926 y ha entrado en su taller, «donde llegó incluso a vivir». «Gaudí y su imaginación han cambiado para siempre la fisonomía de Barcelona», ha concluido.