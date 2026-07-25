Javier Ruiz es más que un fichaje para La Séptima: fue parte de su origen cuando trabajó en Prisa con Contreras

El fichaje de Javier Ruiz por La Séptima y su salida de TVE ha acaparado titulares desde el momento en el que el grupo liderado por José Miguel Contreras obtuvo la licencia para el nuevo canal de la TDT. Sin embargo, calificar la llegada del periodista como un fichaje más para la configuración de La Sép7ima TV desdibuja la realidad: la implicación de Javier Ruiz en el proyecto se remonta a sus orígenes, según fuentes consultadas por OKDIARIO.

El verdadero peso de Javier Ruiz en La Séptima responde a su alianza y su hoja de ruta compartida con José Miguel Contreras cuando La Séptima sólo era un esbozo. Ambos trabajaban en Prisa.

El embrión de La Séptima se fraguó entre 2021 y 2023. Fue en este periodo, en el que Contreras era director general de Contenidos de Prisa Media y Ruiz lideraba la sección de Economía de la SER, cuando el productor audiovisual ideó la creación de un nuevo canal de televisión en abierto.

Aunque entonces el proyecto no prosperó por decisión de la dirección ejecutiva de Prisa encabezada por Joseph Oughourlian —lo que terminó desencadenando choques internos de poder y la salida de Contreras de Prisa en febrero de 2025—, Ruiz ya formaba parte activa de su arquitectura inicial.

En lugar de ser un movimiento fortuito motivado por la coyuntura del momento, la incorporación de Ruiz a La Séptima se basa en su participación desde el primer momento en los planteamientos y el diseño que hoy dan forma al nuevo canal, que empezará a emitir el próximo 5 de noviembre.

La trascendencia de la incorporación de Javier Ruiz a La Séptima TV queda reflejada en la naturaleza del puesto que ocupará. Javier Ruiz no desembarca en el canal únicamente como rostro visible que aporte identidad al proyecto, sino que será también directivo.

El perfil de Javier Ruiz encaja con la estructura que La Séptima pretende poner en marcha: la de un canal de actualidad continua -un Mañaneros en bucle-, réplica evolucionada del formato de análisis e información en directo que Contreras ya promovió en etapas anteriores.

La llegada de Javier Ruiz a La Séptima implica, a su vez, el cierre de su etapa en TVE. Tras estar al frente de Mañaneros 360 -donde relevó a Jaime Cantizano-, el periodista formalizaría su salida de la televisión pública entre finales de julio y la primera semana de agosto de 2026. Es decir, al término de la temporada televisiva. Ha negociado su fichaje por La Séptima, pero no lo oficializaría hasta cerrar su ciclo en Mañaneros. Esta transición ha obligado a los directivos de TVE a barajar relevos para la franja, para la que han sonado nombres como el de Jesús Cintora.

En una entrevista con Vertele, José Miguel Contreras ha asegurado que «nadie que está ahora mismo en contrato con RTVE» se incorporará a La Séptima. La vinculación contractual directa de Javier Ruiz se da con la productora La Cometa TV, y no con TVE.