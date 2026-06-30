La Séptima: la nueva televisión gubernamental ya tiene logo y fecha de lanzamiento

El nuevo canal de TDT, la televisión gubernamental La Séptima, ya tiene logo oficial y fecha de lanzamiento: La Sép7ma TV comenzará a emitir el próximo 5 de noviembre con una imagen de un 7 formado por líneas de un color rojo anaranjado. Un logo que puede recordar al de La 7, la televisión pública de la Región de Murcia.

El logo y el nombre oficial de la cadena ya se han registrado en la Oficina Española de Patentes y Marcas, y su dominio web ya se encuentra activo, aunque se está trabajando en su diseño, que por ahora permanece «under construction», según aparece en el portal (lasep7ima.es).

El Gobierno adjudicó el pasado 26 de mayo la licencia del nuevo canal de TDT, en abierto y para todo el territorio nacional, a la sociedad Servicios Integrados de Entretenimiento Televisivo S.L. (SIETE), liderada por José Miguel Contreras, fundador de laSexta, uno de los asesores mediáticos de Pedro Sánchez y amigo de José Luis Rodríguez Zapatero. La imputación del ex presidente del Gobierno precipitó todo el proceso para el lanzamiento del nuevo canal.

Aunque el plazo fijaba la fecha límite para el comienzo de las emisiones en el 15 de noviembre, arrancarán antes. Será el 5 de noviembre, según confirma el portal especializado en telecomunicaciones adslzone, que cita al Ministerio de Transformación Digital.

Mientras tanto, se procederá a la redistribución de señales de la TDT para dejar espacio a La Séptima. El Ministerio de Transformación Digital que dirige Óscar López ya comenzó las negociaciones con las cadenas de televisión para determinar la fecha de la resintonización de canales. La licencia otorgada a SIETE establece una duración inicial de 15 años renovables.

La Sép7ima TV cuenta con un presupuesto de entre 20 y 25 millones de euros para los primeros tres años de actividad, con el objetivo marcado de conseguir unos ingresos de 40 millones de euros al cierre de 2029. Es decir, los planes pasan por lograr ser rentable en 2030. Para ello necesitaría alcanzar, al menos, un 2% de cuota de pantalla. Los expertos del sector no auguran la rentabilidad en tiempo para la cadena.

El equipamiento técnico lo aportará Toboggan, que suministrará los platós y el material correspondiente por un valor de entre 7 y 8 millones de euros. Tal y como ha confirmado el propio José Miguel Contreras a Servimedia, «no habrá nada grabado», todo será en directo.