José Pablo López ultima el ‘fin de ciclo’ en TVE usándola como laboratorio de pruebas de La Séptima

El final del sanchismo en TVE parece precipitarse y en la televisión pública ya se preparan para el fin de ciclo. Así, José Pablo López, presidente de RTVE, estaría ultimando todos los detalles para trasladar el proyecto instaurado en la corporación con él al frente. Éste se replicaría en La Séptima, la televisión gubernamental impulsada por José Miguel Contreras, un nuevo canal de TDT cuya licencia ya ha sido adjudicada por el Gobierno a los accionistas de Prisa afines a Pedro Sánchez.

El ideólogo de La Séptima habría planeado una televisión que aplique el modelo de TVE con una programación marcada por las tertulias, debates y análisis políticos, sin grandes formatos. El contenido se traduciría en un Mañaneros en bucle que no sólo cumpliría con el argumentario del Gobierno de Sánchez, sino que a su vez serviría para abaratar costes y salvar el canal de la quiebra, al menos los primeros meses.

Para ello, también contarían con algunos de los rostros de los que se ha nutrido TVE, a pesar de que hayan sido objeto de investigaciones del Consejo de Informativos de RTVE y de informes que han denunciado su «falta de rigor» en sus coberturas y un «tono gubernamental» que «compromete la credibilidad» de la televisión pública. La Séptima baraja figuras como Javier Ruiz o Silvia Intxaurrondo -una imposición, a pesar de la tensa relación con José Pablo López por motivos económicos-, a los que se suma también Àngels Barceló como opción, tras su salida de la SER.

En sus programas se incluiría a tertulianos como Sarah Santaolalla o Gonzalo Miró. A algunos colaboradores de los que se barajan ya se les ha ofrecido formar parte de este proyecto.

De TVE a La Séptima

José Miguel Contreras y José Pablo López coincidieron en laSexta. El primero, fundador de la cadena, ejercía como consejero delegado, mientras que el actual presidente de RTVE era director de asesoría jurídica y adjunto a la Dirección General. Ambos son de la confianza de Pedro Sánchez, y están considerados también como sus asesores mediáticos.

Además, con José Pablo López en RTVE, LACOproductora habría facturado hasta 30 millones de euros en la etapa en la que José Miguel Contreras estuvo vinculada a ella, según fuentes consultadas por OKDIARIO. Entre los formatos más importantes de los que ha sido responsable destacan Las cosas claras o Al cielo con ella.

Precisamente a la influencia de Contreras se le atribuye la desaparición de la publicidad en TVE, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, un paso que entendía necesario para que laSexta se hiciera hueco en el mercado. Contreras es íntimo amigo de Zapatero y también con su Ejecutivo en el poder se adjudicó la licencia de laSexta. La imputación del ex presidente del Gobierno habría precipitado la puesta en marcha de La Séptima.

El modelo que se aplicó en laSexta tiene similitudes con el que ha asumido José Pablo López en TVE: el derroche de dinero en contenidos que supondrían apuestas seguras para marcar buenos datos de audiencia -de forma puntual, pero efectiva para subir la media del mes-, como las competiciones deportivas. Una estrategia que ni a una ni a otra les ha servido para liderar. Es más, laSexta nació con una inversión de 700 millones de euros, 400 aportados por Televisa y el resto por productoras españolas. A los siete años, la cadena era una ruina, mientras que TVE, que tiene más presupuesto que nunca, ha disparado su deuda, que asciende a cientos de millones de euros.

Aun con todo ello, La Séptima se prepara para estar a pleno rendimiento de cara a la convocatoria de elecciones en 2027, ya con señal desde el último trimestre del año, con un presupuesto anual de entre 20 y 25 millones de euros y una cuestionada rentabilidad. Los promotores del canal contarían con José Luis Manzano -cofundador de Grupo América, uno de los más importantes de Argentina- como socio industrial, y explorarían una fórmula para operar con el respaldo de la marca CNN, para lo que ya han mantenido contacto con Mario Ferreira, de Media Capital, que tiene la licencia de CNN en Portugal.